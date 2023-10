Como buen capitán que es, Raúl Albiol siempre da la cara. El veterano defensa central del Villarreal CF ha salido este miércoles a dar la cara y ha analizado la anómala situación, tanto en lo deportivo como en lo anímico que vive la plantilla del Submarino. El de Vilamarxant hizo, al igual que realizara el pasado martes el presidente, Fernando Roig, un llamamiento a la unidad de todos los sectores amarillos: club, plantilla, cuerpo técnico y afición.

Estas son las sensaciones del capitán groguet

PIDE PACIENCIA

"Es un inicio difícil. Es la verdad. Necesitamos trabajar y tener paciencia. Eso es lo que nos va a llevar a ganar partidos. Es el único camino para poder acercarnos a la victoria. Tenemos una semana más para seguir adaptándonos a los conceptos del míster y preparar el partido ante el Alavés. No todo es malo. Hemos hecho cosas buenas. Debemos acogernos a eso y corregir los errores. Hay que mantener la cabeza en los momentos importantes".

EL ESTADO MENTAL DEL EQUIPO

"Me preocupa más el plano mental. Nos hemos ido del partido en acciones de expulsiones o nos hemos venido abajo al encajar un gol. Lo sabemos y queremos que no vuelva a pasar. Por el bien del equipo, hemos de conseguirlo. A partir de ahora, no queremos que nos vuelva a ocurrir. Si pasa, que sea por lances del fútbol. Nunca por agresiones".

EL DESENCANTO DE LA AFICIÓN

"Es normal que la gente no esté contenta con el inicio del equipo. El club es lo más importante y la afición también. Son los dos pilares fundamentales. Los necesitamos de nuestro lado, aunque entendemos que estén decepcionados con el inicio. Les necesitamos durante los partidos. Necesitamos su apoyo siempre, como ya lo han hecho. Luego de los partidos son soberanos para aplaudir o pitar, según vean".

LA FLOJA PRETEMPORADA

La pretemporada no fue buena. No fueron buenos los resultados, ni el juego ni las sensaciones. Es complicado empezar y ahora cambiarlo todo de golpe. Somos responsables todos. Ahora debemos mejorar la situación, alargar los minutos buenos en los partidos. Nos está viniendo todo un poco en contra, nos hemos quedado con diez y hemos recibido goles a balón parado, de falta y de penalti como el otro día. Hemos de aprovechar nuestras ocasiones e intentar cambiar las cosas que no son positivas.

LA CLASIFICACIÓN DEBE MIRARSE AL FINAL

"Ves la clasificación ahora y no va a tener nada que ver con la del final de la liga. Necesitamos ganar y sumar puntos. Tenemos que olvidarnos de la clasificación y centrarnos en mejorar y sacar los partidos adelante. Necesitamos ser dominantes más de 60 minutos que es lo máximo que hemos hecho hasta ahora. Ganar en seguridad y llegarán las victorias. No podemos obsesionarnos con la clasificación porque no va a traer nada bueno. Esto cambia y se cambia a base de victorias. En casa debemos cambiar la dinámica y ganar al Alavés. Eso pasa por nosotros, y con ayuda de nuestra gente, lo vamos a cambiar".

EL CAMBIO DE ENTRENADOR

El club es el que decide quién tiene que dirigir al Villarreal. He respetado a todos los entrenadores siempre. Ningún compañero ha dejado de respetar a Quique o Pacheta. Se les respeta siempre. Intentamos coger rápido sus conceptos, hacerlo lo mejor posible con su idea e intentar ganar partidos. Cuando se gana, ganamos todos. Cuando se pierde, también lo hacemos todos. El objetivo de todos es el mismo: ganar y conseguir los objetivos. Es lo mejor para todos. Si le va bien al equipo, nos va a ir bien a todos.

PIDE EL APOYO DE LA MASA SOCIAL

A la gente le pedimos confianza y apoyo. Es fundamental que estén con nosotros. Nos ayudarán a ser fuertes en La Cerámica. La afición levanta partidos. A veces por empuje y apoyo, pueden ganar partidos. Y eso es lo que queremos. Vamos a mejorar la dinámica. Lo hemos hecho, pero necesitamos más porque no nos está siendo suficiente. Que no duden del compromiso del equipo, que estamos metidos. Queda mucho, es octubre. No hay que tener miedos. Solo pensar en el próximo partido.

¿AFECTAN AL GRUPO LOS COMPORTAMIENTOS DE YEREMY Y BAENA?

"Estamos bien. Yeremy se lesiona. Es normal. Es una lesión grave. Iba a ir a la selección. Los resultados no están siendo buenos. Le frustró. Es una reacción. Sabe que no fue la correcta, pero nada más. Le queremos todos un montón. También a Álex Baena. Son los jugadores del futuro de este club. Dos chicos importantísimos ahora y el día de mañana. Las reacciones de Álex y Alfonso le pueden pasar a cualquiera cuando no salen los resultados. Ya lo hemos hablado y no puede volver a pasar".

PENSANDO YA EN EL ALAVÉS

Rivales duros, que compiten, que saben cuál es su liga y su situación. Compiten al máximo, tienen claro su objetivo y que tienen que sumar puntos donde sea. Son rivales que compiten al máximo porque tienen claro su objetivo y que probablemente disputen la salvación hasta el final. Tenemos que preparar el partido y salir a disfrutar. Concienciados de estar muy concentrados y hacer un buen partido. Sin nada más. No hay que obsesionarse. Solo intentar ganar y prepararlo lo mejor posible porque tenemos tiempo para hacerlo.