Tiene solo 20 años, cumple su cuarta temporada en el primer equipo y siente una gran responsabilidad dentro del Villarreal. Yeremy Pino, uno de los mayores activos del Submarino, hizo autocrítica en las horas posteriores a la dura derrota frente a Las Palmas con un escueto pero contundente mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Acompañado de una imagen reveladora con las dos manos sobre la cara, el canario no se arrugó y describió la situación de un Villarreal instalado en la zona baja tras nueve jornadas: «De corazón, volveremos. Le vamos a dar la vuelta a esta situación. Villarreal te quiero», junto a un corazón amarillo. Consciente de que la dinámica del equipo es negativa, fue autocrítico a nivel colectivo y personal: «No estamos ni estoy en un buen momento. Pero volveremos, somos uno».

Un Yeremy frustrado

Llamado a ser uno de los futbolistas de ataque más decisivos tras las salidas de Samu Chukwueze, Nico Jackson o el propio Lo Celso, Yeremy Pino no está encontrando su mejor versión, como ha reconocido con unas valientes afirmaciones que no suelen ser habituales en el mundo del fútbol. En ocho partidos durante este curso, seis en Liga y dos en Europa League, no ha estrenado el casillero ni en goles ni en asistencias.

Es por ello, el canario se mostró frustrado y demasiado acelerado ante Las Palmas. Muestra de ello, su reacción a la lesión, dejando al equipo con diez en el último minuto de la primera parte y marchándose al vestuario sin mediar palabra con Pacheta, justo en la previa acción del 0-1.

Sin selección

El propio Pacheta se mostró disgustado con la actitud de Yeremy: «No debe irse, debe quedarse, pero supongo que le ha venido a la cabeza la selección y la lesión, por lo que ha salido todo disparado». Sobre esta polémica acción, Yeremy no se pronunció públicamente. Una lesión sobre la que todavía no hay parte médico oficial pero el club comunicó que «se retiró por unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda y que durante esta semana se le realizarán las pertinentes pruebas». El canterano amarillo, un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente, se cae de la lista y no ha viajado a las Rozas para preparar los duelos de clasificación para la Eurocopa 2024.

Una dolencia, que según comentó Pacheta en la rueda de prensa, apunta a una rotura muscular, por lo que además del duro palo de no jugar con España, también se perderá los próximos partidos con el Villarreal. Hay que recordar que es la segunda lesión de Yeremy en esta campaña y que se perdió parte de la pretemporada más los tres primeros encuentros ligueros.

Un partido especial

Por otra parte, el internacional también tuvo palabras hacia Las Palmas, equipo de su corazón, al que se enfrentó por primera vez en su carrera en encuentro muy especial: «Partido duro, pero ha sido un placer jugar contra el equipo de mi tierra por primera vez. Os deseo lo mejor». finalizó un Yeremy Pino dolido a nivel personal y grupal, pero que solo piensa en volver más fuerte para ayudar a un Villarreal que necesita su mejor versión.