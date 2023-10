Con un semblante serio y de máxima preocupación. Pacheta aseguró tras el empate ante el Alavés que el está demasiado «atenazado y ansioso» por su situación clasificatoria. «No estamos limpios. Hemos ofrecido poco lo que tenemos que ser. Estamos nerviosos porque este club está pocas veces en esta situación», comentó el burgalés, quien reconoció que no salió bien la apuesta de jugar con tres centrales.

Sobre si el equipo mereció más, fue sincero y no ocultó el mal partido del Submarino: «¿El resultado es justo? Pues igual no, por número de ocasiones han hecho más ellos, aunque las nuestras han sido al final y podíamos haber ganado», precisó. En ese sentido, admitió que las sensaciones del equipo «no son buenas» y que prueba de ello es que su portero Filip Jorgensen fue «el mejor».

Sin soluciones

El técnico develó que está intentando «cambiar cosas» para hacer reaccionar al equipo y garantizó que seguirá «buscando alternativas». «Hemos jugado con dos y tres centrales, con carrileros, con dos delanteros y con uno, estamos probando todo para intentar dar con la tecla. A su vez, desveló que está «preocupado» y asumió que el equipo tiene pocos puntos desde su llegada, pero pidió realizar las valoraciones al final de la temporada.

Sin embargo, Pacheta confía en revertir la situación, aunque es consciente de que deben empezar a ganar ya: «¿Cómo mejoramos las sensaciones? Trabajando y entrenando más todos para que nos dé para ganar», dijo, quien pidió que el Villarreal se libere de la carga de responsabilidad de verse abajo,

«Hemos tenido corazón, pero hay que atreverse más. Hoy (ayer) hemos jugado al final con el corazón y me preocupa que el rival tenga más ocasiones», explicó Pacheta, quien elogió el partido de su guardameta Jorgensen. «Es un portero moderno y con un futuro prometedor. Tiene que seguir mejorando porque tiene un gran nivel y además tiene ganas de aprender», prosiguió.

Una delicada situación a la que el Villarreal, equipo habituado a coquetear con los puestos europeos temporada tras temporada, no está habituado como otros equipos como por ejemplo el Alavés: «Yo estoy acostumbrado a estar en estas situaciones. Estoy en una institución que no y por eso estamos más nerviosos pero viendo a los chichos cada día, estoy seguro que vamos a salir pronto de aquí. Pero no estamos tranquilos y este club está poco acostumbrado a estar en esta situación.

Agradecimiento a la afición

A pesar del mal partido, Pacheta mandó un mensaje a toda la afición amarilla por el incondicional apoyo: «Muchas gracias a la gente que nos ha empujado aunque no lo estábamos haciendo bien. Les hemos dado muy poco salvo al final del partido pero han estado con el equipo. Tenemos que seguir remando todos juntos», deslizó un Pacheta que sigue sin dar con la tecla, y que tras nueve partidos oficiales, solo ha conseguido ganar dos encuentros.

Sin tiempo para lamentaciones, el entrenador aseguró que deben pasar página y pensar en romper la racha en Granada.