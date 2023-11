Jagoba Arrasate, el entrenador de Osasuna, rival del Villarreal, y Braulio Vázquez, su director deportivo, forman un binomio que está siendo clave para la consolidación y el buen hacer del conjunto navarro en Primera División.

El arquitecto del equipo de Pamplona es, sin duda, Braulio Vázquez (1972, La Coruña), quien fuera en su día, entre otros jugador del CD Castellón. El gallego llegó a Osasuna en mayo del 2017 tras el descenso a Segunda División, con el objetivo de ascenderlo en la campaña 2017/18.

Tras una primera temporada con Diego Martínez en la que no se logró ascender, Braulio fichó a Arrasate y con el entrenador vizcaíno se logró el ascenso en la 2018/2019, consiguiendo asentar a los navarros en Primera.

Ambos forman un tándem en el que la apuesta por futbolistas de bajo coste o coste cero y la promoción de canteranos de Tajonar está dando sus frutos.

Finalista de Copa

En su primera temporda en Primera, la 2019/20, Jagoba Arrasate (Berriatua, 1978) dejó 10º a Osasuna (52 puntos). Pero en la siguiente, la 2020/21, la campaña no arrancó bien. Y en enero de 2021 tuvo que salir Braulio a respaldarle públicamente en una comparecencia de prensa. Fue durante la presentación de Manu Sánchez en el mercado de invierno cuando se le preguntó al director deportivo por la racha del equipo de 10 partidos sin ganar y el crédito del entrenador: «Me gusta mucho hacer símiles y metáforas. El barco lo pilota el capitán que es Jagoba, el teniente es Bittor (Alkiza) y la tripulación somos el resto. Y el barco llegará a puerto o no, pero con el mismo capitán. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Y si no, llegaremos todos a puerto. Confiamos en ellos a muerte. Vamos todos juntos, que quedan 60 puntos», dijo entonces el director deportivo gallego. La racha se paró en 12 partidos sin conocer la victoria y el equipo se salvó finalizando 11º (44 puntos).

La 2021/22 Osasuna quedó 10º (47 puntos) y la pasada campaña 2022/23 sobresalió, terminando 7º (53 unidades), clasificándolo para la previa de la Conference League (lo eliminó el Brujas este pasado verano) y alcanzando la final de la Copa del Rey, la segunda final de su historia, perdiéndola contra el Real Madrid.