La crónica | El Eldense le asesta un duro golpe a un inofensivo Villarreal B en el Nuevo Pepico Amat (2-0)

Ahora sí que hay que hablar de que las luces rojas de alarma están sonando a todo volumen. Derrota en el campo del Eldense donde la inocencia defensiva del Villarreal B, el escaso poder de reacción (cuando le marcan primero pierde seguro) y la facilidad con la que los árbitros le señalan penaltis en contra, se transformó en otra derrota que se acumula en las alforjas de la escuadra vila-realense. Habría que unir también la gran cantidad de importantes bajas.

Este equipo no juega mal, pero en vez de madurar con el paso de las jornadas este filial se vuelve más pequeño. La derrota en el Nuevo Pepico Amat es un aviso para todos. Van a llegar curvas y todos se tendrán que amarrar los machos para no caerse por la cuneta. Ganar en casa le cuesta mucho y juega ya uno ni se acuerda de la última victoria. Esas curvas están en pleno viaje. El calendario que se avecina asusta. El domingo llegará el Elche.

Carlo Adriano controla el balón ante la atenta mirada del local Sergio Ortuño. / laliga

Un cambio en el once inicial del Villarreal B. Se cayó de la convocatoria Javi Ontiveros y su salida del once motivó que Rodri Alonso cambiara el carril diestro por el izquierdo, y en la derecha se reubicó a Diego Collado, un puñal. Delante actuaron Jorge Pascual y Álex Forés. Mucha dinamita para intentar acertar en la portería de la escuadra grana.

Arranque prometedor

Con todo ello, el partido arrancó con control de la situación por parte de los locales frente a un filial muy bien desplegado y que se encontró a gusto en el campo cuando tenía el balón. Se llegó a la media hora con clara posesión para los discípulos de Miguel Álvarez (39-61%), aunque los dos equipos apenas frecuentaron muy poco el área rival.

Jorge Pascual controla el esférico ante la mirada de Carlo Adriano y Sergio Ortuño. / laliga

Y a falta de ocasiones, en el Eldense a la media hora ya se habían producido dos sustituciones por lesión Miguel Llambrich (min. 22) y Mo Dauda (min. 33), dejaron su puesto a Poloni y Álex Bernal, respectivamente. Y como el partido estaba muy tranquilo, superada la media hora de juego y en una acción muy inocente el colegiado señaló penalti por manos de Lekovic. El chiclanero Iván Chapela no erró y anotó.

Contra corriente

Otra vez a tener que remontar para intentar ganar. No se descompuso el filial amarillo que siguió controlando la situación en cuanto a posesión. Eso sí su, primer tiro a portería con peligro no llegó hasta el minuto 44 con un tiro raso de Álex Forés que el portero Álvaro Aceves logró rechazar lejos de su marco. Con once minutos de añadido se llegó al descanso.

El central Dumic celebra el 2-0, gol que sirvió para poner el punto final al partido jugado en Elda. / laliga

La segunda parte arrancó sin novedades en los onces y con un Villarreal B como si le hubieran leído la cartilla en el descanso. Con un paso adelante. Y cuando mejor se estaba jugando llegó el 2-0 que, visto lo visto, empezaba a dejar sentenciado el partido. Más que nada por la escasa capacidad de reacción que tiene este equipo. Fragilidad, muy lineal y el gol de Dumic convirtió el Nuevo Pepico Amat en una fiesta.

Ficha técnica:

-2- Eldense: Álvaro Aceves; Miguel Llambrich (Poloni, min. 22), Dumic, Carlos Hernández, Marc Mateu; Jesús Clemente, Sergio Ortuño (Pedro Capó, min. 72), Timor Sva, Iván Chapela (Jorquera, min. 72); Juanto Ortuño (Cris Montes, min. 72), y Mo Dauda (Álex Bernal, min. 33).

-0- Villarreal B: Iker Álvarez; Adri Atimira, Antonio Espigares, Lekovic, Dani Tasende (Andrés Ferrari, min. 78); Diego Collado, Aitor Gelardo (Hugo Novoa, min. 60), Carlo Adriano, Rodri Alonso (Dani Requena, min. 78); Álex Forés y Jorge Pascual (Carlo Romero, min. 60).

Goles: 1-0. Min. 37: Iván Chapela (p). 2-0. Min. 64: Dumic.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Segovia). Amonestó a los locales Juanto Ortuño y Sergio Ortuño; y al visitante Lekovic

Campo: Nuevo Pepico Amat.

Entrada: 5.617 espectadores.