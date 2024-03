Villarreal CF | Un aliciente extra contra el Granada: Parejo y la enésima reválida

Hay futbolistas que, por mucho que hayan logrado, parecen siempre frente a una reválida eterna. Es el caso de Dani Parejo, que a sus 34 años y con casi 700 partidos oficiales en sus piernas, parece que este domingo, en su probable regreso a la titularidad en el Villarreal, aún tenga que demostrar algo.

Esta hipotética vuelta al once es un aliciente extra para el Villarreal-Granada. Dani Parejo se lesionó a mediados del pasado mes de enero. Durante un entrenamiento, días después de la dura derrota en Las Palmas, el centrocampista madrileño sufrió un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. No volvió a jugar hasta los minutos finales del duelo contra el Getafe.

Oportunidad

Cuando lo hizo, en el once ya se había asentado una pareja de altura: la formada por Francis Coquelin y Santi Comesaña. El elevado rendimiento mostrado por ambos ha encarecido el regreso al once del centrocampista de Coslada. Son las rotaciones y la dosificación de minutos que planea Marcelino García Toral las que abren la rendija a la oportunidad esperada. Después de esos 20 minutos finales contra el Getafe, Parejo tuvo el mismo tiempo en Anoeta, contra la Real Sociedad. Si se cumplen los pronósticos, el domingo tendrá más tiempo para desarrollar su juego.

Siempre ha sido particular su manera de entender el fútbol y, a un mes de cumplir 35 años, Parejo no va a cambiarlo. De hecho, con Marcelino ya rindió a un gran nivel en su etapa en el Valencia. No solo con él, a lo largo de su carrera, Parejo ha mostrado una regularidad difícil de encontrar en la exigencia física y mental propia del fútbol moderno. Suma 686 partidos oficiales entre Castilla, Madrid, Getafe, Valencia, Villarreal y la selección absoluta. Pese a todo, siempre con la lupa puesta.