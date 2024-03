Villarreal-Marsella | Marcelino cree en la remontada en La Cerámica

Consciente de que la proeza es muy complicada, Marcelino García Toral reconocía este miércoles que el objetivo del Villarreal CF es darle una alegría a la afición y dársela a ellos mismos, ya que tienen el orgullo herido tras el 4-0 de Marsella. Tildó de «algo épico» hablar de remontada, pero aseguró que nadie dude en que si hay un atisbo de voltear tan abultado resultado, el Submarino va a ponerlo todo por intentarlo.

El preparador del conjunto amarillo aseguró que no están pendientes de LaLiga y únicamente en el choque europeo. «Que no quepa duda que vamos a plantear el partido con la misma filosofía que hemos puesto en práctica desde que hemos llegado. La inmediatez es la prioridad y nosotros solo pensamos en el Marsella y hemos trabajado el partido para ganarle al Marsella. El partido ante el Valencia queda muy lejos, no lo tenemos en mente. Solo queremos dar el máximo para darle una alegría a nuestra afición y a nosotros mismos», argumentó.

El entrenador del Villarreal C. F., Marcelino García Toral. / Mediterráneo

Para Marce es clave «recuperar nuestro orgullo y nuestro mejor nivel. Debemos demostrar que el partido ante el Marsella en su estadio fue un accidente».

El técnico groguet hizo un llamamiento a la hinchada amarilla. «Espero y deseo que toda nuestra gente esté en el estadio, que lo llene. Vamos a intentar que este no sea nuestro último partido en la Europa League esta temporada, puede serlo, pero pelearemos para que no sea así», remarcó.

Mentalizados

El míster destacó que «vamos a encarar el partido con personalidad, con la intención de ir a ganar y contra más goles mejor. Luego veremos qué opciones tenemos. Evidentemente queremos clasificarnos, pero sabemos que el resultado de la ida nos lo complica mucho. Que nadie tenga dudas de que lo vamos a intentar», explicó, recalcando que «vamos a hacer la alineación con la idea de ir a ganar el partido y ponerle las cosas muy complicadas al Marsella».

Destacó el técnico que «nos enfrentamos a un muy buen rival, que fue muy superior en la ida, pero también es cierto de que ellos acertaron casi todas las ocasiones de que dispusieron. Si nosotros logramos tener ese mismo porcentaje de acierto, todo puede pasar».

Marcelino García Toral, en el Marsella-Villarreal. / EFE

Sin miedo a nada

Marcelino se sinceró y confesó que para él, «lo de remontada suena a algo épico y nos puede confundir. Para jugar este partido, igual que en la ida, hay que utilizar la cabeza, no el corazón. Nosotros vamos a jugar muy mentalizados, intentando equilibrar las fuerzas. Creemos que podemos competir con el Marsella de tú a tú y lo queremos demostrar», enfatizó.

«Es muy difícil, pero nuestro orgullo, ambición y aspiración debe ser el de ir a intentar remontar la eliminatoria. Sobre todo por la afición que va a darlo todo y, además, por respetarnos a nosotros mismos», arguyó Marcelino.

Los jugadores del Villarreal, cabizbajos ante el Marsella. / EFE

En cuanto a si buscarán un ataque sin cuartel, fue sensato. «Hay que buscar el equilibrio y no encajar, pero atacar tenemos que atacar. Hay que tener ambición desde el primer minutos, buscar el área rival pero con un buen posicionamiento detrás del balón para evitar los contragolpes de un OM que tiene jugadores muy rápidos y peligrosos en transiciones», finalizó el preparador del Submarino.