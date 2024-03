La previa del Villarreal-Marsella | ¡Milagros, a La Cerámica!

¿Milagros a Lourdes? No, al Estadio de La Cerámica . El estadio del Submarino acoge este jueves por la tarde, a las 18.45 horas, el más difícil todavía. Pero quedan 90 minutos y, por qué no, una prórroga o penaltis. El Villarreal CF necesita un milagro futbolístico para superar al Olympique de Marsella y alcanzar los cuartos de final de final de la Europa League, tras la derrota cosechada en suelo francés por 4-0, lo que convertiría en una gesta sin precedentes el dejar en la cuneta al conjunto galo.

El club de la Plana Baixa nunca ha logrado una remontada de este calibre en Europa, por lo que el reto todavía es mayor para el equipo de Marcelino García Toral, que, como mínimo, intentará dar una mejor imagen que la que ofrecieron en el partido de ida, por lo que buscarán ganar en este segundo encuentro ante sus aficionados.

Un duelo que está marcado, además, por la presencia de 1.200 seguidores franceses, lo que ha obligado instaurar condiciones de máxima seguridad para el mismo.

Gerard Moreno, ayer con el balón exclusivo de la UEFA Europa League, sonriendo junto a Alberto Moreno en la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva. / Villarreal CF

Sin Alberto Moreno

Para este encuentro, nuevamente, el técnico asturiano del Submarino sigue contando con las ausencias de los lesionados Denis Suárez, Yeremy Pino, Juan Foyth, Ramón Terrats, Alfonso Pedraza y Raúl Albiol, a los que se debe sumar la baja del lateral izquierdo Alberto Moreno, expulsado en el partido de ida.

La ausencia de Alberto Moreno obligará a que el central Jorge Cuenca ocupe la posición de lateral izquierdo, al estar lesionado Alfonso Pedraza, el otro jugador específico en esta demarcación.

Tras la remontada en forma de gran victoria ante el Real Betis del pasado domingo por 2-3, la fe en poner contra las cuerdas al OM se ha reforzado en la plantilla amarilla. Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico consideran casi imposible lo que sería una machada, pero en el seno groguet se es ambicioso y se piensa que si los marselleses lo hicieron en la ida, por qué no intentar al menos forzar la prórroga en la vuelta con un estadio de La Cerámica que estará lleno a rebosar y con la afición local volcada con el Submarino.

Gerard y Marcelino, en Marsella. / VILLARREAL CF

Marcelino ha querido quitarle presión en todo momento a sus futbolistas. El mensaje de puertas para fuera es que no se podrá voltear un 4-0 pero que va a intentarse lograr una victoria convincente y con buena imagen que deje satisfecho a todo el mundo.

Pero una vez ruede el balón, el Villarreal buscará sin cuartel, aunque con cabeza, marcar cuanto antes mejor y poner nervioso a su oponente. Eso sí, el técnico groguet ha mentalizado a los suyos en que es fundamental no encajar y no ponerse tenso si los goles no llegan. Es un partido en el que entre en juego lo psicológico.

Los posibles onces de Villarreal y Marsella. / J. A. Mampel

El posible equipo

En cuanto al once, no diferirá del formado por Reina en portería; Femenía y Cuenca será los laterales, con Bailly y Mosquera de centrales. Doble pivote para Comesaña y Parejo, en una banda Baena, en la otra está la duda entre Guedes o Akhomach, y en punta Sorloth junto al líder del equipo, Gerard. Hay que creer y tener fe, porque los milagros también puede darse en La Cerámica.