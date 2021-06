Reconocía Luis Enrique tras el encuentro ante Portugal que a la selección española le había faltado acierto en el remate para materializar su superioridad ante el combinado luso. «Hemos hecho las suficientes aproximaciones como para ganar el partido, pero jamás le voy a reprochar a mis jugadores que no materialicen las ocasiones». Y aclaró: «Mi trabajo es el generar confianza, que el equipo de su mejor versión y tenga una identidad, genere ocasiones de gol».

No obstante, la realidad es que La Roja disfrutó de varias oportunidades para llevarse el triunfo ante Portugal, entre ellas, un disparo que Álvaro Morata envió al larguero en el minuto 90, cuando tenía toda la portería para marcar y que acarreó varias protestas de los aficionados hacia el delantero de la Juventus. Para Luis Enrique, «no me afecta en nada que me silven, sí me molesta que se haga esto con mis jugadores, pero también entiendo que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera».

El ‘9’ de España

Lo cierto es que la sequía de gol por la que atraviesa la selección española deja a Gerard Moreno como la gran esperanza del país para la próxima Eurocopa. Los números del delantero del Submarino en la pasada temporada hablan por sí solos: 30 goles en todas las competiciones, pichichi de la Europa League (7) y trofeo Zarra en LaLiga con 23 dianas. Unas estadísticas que le han llevado a ser el mejor delantero español del año y a que merezca un puesto en el once de Luis Enrique.

De hecho, su suplencia ante Portugal fue una muestra más de que sin él la selección tiene una falta de gol evidente y que necesita a jugadores con olfato en el área como el de Santa Perpètua de Mogoda. Ahora, el conjunto dirigido por Luis Enrique ya prepara el último compromiso amistoso antes de la Eurocopa, que para España arranca el próximo lunes (día 14) ante Suecia (21.00 horas).

El mencionado ensayo para el europeo será este martes ante Lituania (20.45 horas), con el claro objetivo de recuperar sensaciones y, sobre todo, de mejorar los registros de cara a puerta. En dicho cometido piensan los integrantes de la selección, que volvieron ayer el trabajo con una sesión de recuperación para los futbolistas que fueron titulares frente a Portugal, entre los que estaba el groguet Pau.

El resto, como Gerard Moreno, se ejercitaron a mayor intensidad con el deseo de ser una de las muchas novedades que prevé hacer Luis Enrique ante los lituanos. Y es que el asturiano aprovechará para hacer las últimas pruebas de cara a la competición continental y perfilar el once que debute en La Cartuja ante el cuadro sueco.

No en vano, la idea que tiene en la mente el seleccionador nacional no variará mucho de la que se pudo ver en el Wanda Metropolitano ante la escuadra que lidera Cristiano Ronaldo. Con el 4-3-3 casi inamovible, el debate de la portería parece definitivamente cerrado con la apuesta de Luis por el meta del Athletic Club, Unai Simón; en defensa el xiquet de Vila-rea, Pau, es titularísimo y su compañero en la zaga sería Laporte, con Gayà y Marcos Llorente en los laterales. En la medular, aparecen las dudas por las distintas opciones que tiene, pero Busquets, Thiago y Pedri parten con ventaja.

En la parte de arriba, Ferran ocuparía el extremo zurdo, Morata seguiría siendo el 9 y Gerard entraría desde la derecha para tener libertad y aportar los goles que le están faltando a España.