Javier Tebas: "El Villarreal es un modelo a seguir para los clubs de LaLiga"

Tras la misma, Tebas y el resto de dirigentes fueron recibidos tanto por el presidente del Submarino, Fernando Roig, como por Roig Negueroles y José Manuel Llaneza, en el Restaurante El Ceramista, dentro del mismo Estadio de la Cerámica. Un recinto en el que el presidente de LaLiga atendió a Mediterráneo, elogiando el modelo de gestión del Villarreal, club que como ha anunciado este miércoles el presidente espera alcanzar los 20.000 abonados.

«Hemos elegido al Villarreal como anfitrión porque Roig está innovando y realizando muchas cosas novedosas y había que verlas», dijo Tebas en un primer momento, añadiendo que «Fernando y el Villarreal son un modelo de gestión, una referencia para LaLiga». «Hay que tener esa visión de emprendedor que tiene Fernando, hay que atreverse y saber asumir esos riesgos, y en el Villarreal siempre se han hecho en el momento oportuno», argumentó.

«Roig, un visionario»

Según Tebas, «creo que él (Roig) tiene un don para eso, tanto él como sus hermanos están donde están y les ha ido tan bien la vida porque saben cómo invertir y cómo gestionar cualquier club o empresa». «Fernando tiene esa visión que no la tenemos todos y por eso le va tan bien. La vida no le ha regalado nada a Fernando Roig, se lo ha ganado y trabajado él», añadió.

"El Villarreal es LaLiga, ya no es un club pequeño ni mucho menos. Es un club que es el sueño de una población pequeña que ha conseguido con Fernando Roig ganar una competición como la Europa League" Javier Tebas - Presidente de LaLiga

Valora el apoyo de Roig a CVC

Sobre la inversión en LaLiga del fondo CVC para mejorar e invertir en los estadios e instalaciones deportivas de los clubs, Tebas agradeció el respaldo groguet: «Roig es empresario y en cuanto al fondo CVC para LaLiga sabe que ese tipo de inyección económica es una operación fundamental para el crecimiento de los clubs»

«A CVC le va a venir muy bien el dinero que va a poner, a nosotros, los clubs, también nos van a venir muy bien esas cantidades. Él sabe que es muy importante tener liquidez para poder invertir en mejoras de los estadios e instalaciones en los clubs, como Fernando ya ha hecho en el Villarreal, y sabe que al resto de equipos de LaLiga les irá muy bien», insistió.

Máximo exponente de la marca LaLiga

Incluso Tebas ensalzó al Submarino como exponente de marca. «El Villarreal es uno de los máximos exponentes de la marca LaLiga. El Villarreal es LaLiga, ya no es un club pequeño ni mucho menos. Es un club que es el sueño de una población pequeña que ha conseguido con Fernando Roig ganar una competición como la Europa League», confesó, añadiendo que «es un ejemplo, un modelo a seguir para los clubs que no se consideran grandes, porque ha demostrado que no hace falta tener un palmarés o historial de hace 50 años ni miles de millones de euros en activos en los presupuestos para poder ganar competiciones».

«El Villarreal es un ejemplo en lo deportivo y en saber cómo invertir y canalizar el dinero para el resto de clubs», terminó.