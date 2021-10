Emery evita la palabra crisis pero reconoce el mal momento del Villarreal

Es consciente de que la trayectoria del Villarreal CF hasta la fecha no era la que esperaba. Por dicho motivo, y de forma sutil, el entrenador del conjunto amarillo, Unai Emery, evitó pronunciar la palabra crisis este lunes, echando balones fuera al respecto y mandando un claro mensaje: el objetivo es «mejorar el rendimiento en Liga» y que ese objetivo pasa por pensar exclusivamente en el próximo partido, aunque sin ocultar que no están en la situación que esperaba en clasificación.

Es, sin duda, uno de los peores momentos de Emery en el banquillo amarillo, pero afirmó estar tranquilo y mentalizado en revertir la situación. «Me centro en el trabajo para mejorar y recuperar la confianza y el rendimiento vaya a mejor. No me paro en otras cosas que no sea en centrarme en recuperar al equipo», indicó ayer, evitando la palabra crisis, en su análisis previo al duelo de este martes por la noche ante el Cádiz CF en La Cerámica (21.30h).

«Nos centramos en la cosas que estamos haciendo bien y en mejorar las que no funcionan, pero estamos pensando en el siguiente partido y buscando mejorar», dijo.

«La idea es que los goles vengan de un todo, del trabajo del equipo y de un trabajo global. Recuperamos a Boulayé Dia y contamos con Paco Alcácer, tenemos jugadores con gol y se trata conseguir que recuperen su mejor nivel» Unai Emery - Entrenador del Villarreal CF

Les falta «colmillo arriba»

Respecto a las carencias del equipo, Emery dijo que para explicarlas deberían hacer «un análisis más profundo, centrados en esta temporada, en la que nos ha faltado colmillo arriba y ese es un aspecto que debemos mejorar». «Hemos dominado, pero se nos han escapado puntos en partidos que hemos sido dominadores. Nos queda un partido con el Alavés, pero ahora sólo miramos al presente y a este próximo partido», expuso.

«La idea es que los goles vengan de un todo, del trabajo del equipo y de un trabajo global. Recuperamos a Boulayé Dia y contamos con Paco Alcácer, tenemos jugadores con gol y se trata conseguir que recuperen su mejor nivel», recalcó, a la vez que mostró su preocupación por las importantes lesiones Gerard Moreno y Juan Foyth.

El Cádiz, un rival muy incómodo

Sobre el rival, Emery espera un Cádiz que viene de una «gran progresión» hasta llegar a Primera y que tiene una «idea muy clara de juego que seguro que trasladarán a este partido», enfatizó.

«Es un equipo que sabe a lo que juega y que lo hacen muy bien. Están muy juntos en defensa y son muy peligrosos en sus salidas al ataque», añadió en su análisis sobre el conjunto gaditano.

Emery, a su vez, reconoció que «no» mira la clasificación porque sabe que no están en la situación que quieren, pero se mostró convencido de que hoy «el equipo buscará los puntos para volver a acercarse a la situación que desean». «No puedo pararme a analizar la tabla, porque sabemos que en la clasificación no estamos en el nivel que queremos estar», finalizó el entrenador del Submarino.