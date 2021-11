El estado de Danjuma, principal preocupación de Emery para el Villarreal-Manchester

El Submarino afrontará el vital encuentro de Liga de Campeones ante el colíder del grupo F, en el que se juega en La Cerámica buena parte de sus opciones de avanzar en la competición a octavos de final, con la enfermería llena debido a los numerosos jugadores lesionados, con molestias o que están en fase de recuperación.

Muchos implicados

Así, jugadores como el goleador Gerard Moreno, el mediocentro Étienne Capoue, el guardameta Sergio Asenjo, el ariete Paco Alcácer y el mencionado Arnaut Danjuma están con molestias o lesiones que les hace ser duda para mañana, a los que se deben sumar los futbolistas Juan Foyth, Yeremy Pino, Francis Coquelin y Samu Chukwueze, que están saliendo de lesiones y no están aún la cien por cien.

En total, Unai Emery tiene en la enfermería amarilla hasta nueve futbolistas, por los que deberá esperar a ver evolución de cara al trascendental choque ante el conjunto inglés, ya que el único que está ya descartado es Gerard Moreno, con una rotura muscular en los isquiotibiales.

Los casos más preocupantes

El estado de Danjuma, Capoue y Alcácer, todos ellos con problemas musculares, preocupa, al punto de no estar nada claro su concurso y dependerá de la evolución que muestren en la sesión de hoy y en la matinal de mañana. «Se han quedado en casa porque no podían participar. Son lesiones algunas con más riesgo que otras. Desde luego, ninguno podía estar --ante el Celta-- y vamos a ver domingo y lunes si podemos recuperar a alguno de esos cuatro, no lo sé», dijo el entrenador del Submarino

Del resto de jugadores se confía en que puedan estar, pese a todo, en condiciones de ayudar durante el partido.

Se espera que estén a pleno rendimiento Juan Foyth, Yeremy Pino y Samu Chukwueze, así como Francis Coquelin, pese a que terminó el partido ante el Celta sobre el césped de Balaídos con un golpe y se espera que sea una leve contusión y pueda jugar.