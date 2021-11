Más tenso de lo habitual en él y sin querer facilitar pistas al rival respecto a cuántos jugadores podrá recuperar cara al partido ante el Manchester de este martes 23 de noviembre. Unai Emery compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el United, horas antes del entrenamiento que tendrá lugar esta misma tarde en Vila-real a la misma hora del encuentro. El entrenador del Villarreal insistió en el mensaje de disfrutar de la Champions, en un encuentro en el que el estadio de la Cerámica colgará el cartel de no hay entradas. En juego, el pase para los octavos de final y también el asegurarse la tercera plaza, que dejaría una puerta abierta a continuar compitiendo vía Europa League.

Papel de favorito para el Manchester

"Nosotros buscamos nuestro camino para ir encontrando lo que somos y dónde queremos llegar. Los dos últimos partidos han sido buenos. contra el Getafe y el Celta. Ahora, nos enfrentamos al Manchester que es el favorito del grupo. Será un día especial, apasionante e ilusionantepara vivirlo con intensidad. Estamos haciendo cosas interesantes para reafirmar nuestras mejoras. La Champions es para disfrutar y también para competir.

¿Se recuperan los lesionados?

"Los que están son con los que confiamos y no sé los jugadores que vamos a tener disponibles. No podemos tener futbolistas con dudas en el campo. Ahora mismo no sé con qué jugadores podré contar y tampoco los que no estarán"

La destitución del entrenador del United

"La destitución de un compañero nunca se recibe bien. Me he enfrentado a él varias veces. Para mi es una gran persona. No creo que haya muchos cambios en el United porque necesitan ganar. Es un equipo muy fuerte con mucho poderío en todas las líneas. Algunos aspectos podrán cambiar, pero nosotros debemos estar preparado para jugar contra Cristiano, Bruno Fernández, Maguire... Cuando hay un cambio de entrenador siempre hay una reacción de una manera u otra. Ahora los jugadores saben que el foco está encima de ellos. Eso será un plus para el rival, yo espero una muy buena versión del Manchester. Este partido será muy determinante para pasar a octavos".

Las claves del choque

"Veo al equipo muy concentrado y trabajando muy bien para el partido contra el United. Me multiplico para preparar el encuentro y darles todos los datos posibles a los jugadores. Tenemos que defender juntos y ganar duelos, ser capaces de tener personalidad en el juego, al margen de cosas más concretas que hay que trabajar muy bien. La clave estará más en nosotros que en ellos".