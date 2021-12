Unai Emery tras la derrota del Villarreal ante el Sevilla: "En Liga no estamos cómodos, es una realidad"

"No tengo ningún reproche a la actitud del equipo". Estas fueron las primeras palabras que entonó Unai Emery tras la dura derrota del Villarreal en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. El técnico amarillo valoró el esfuerzo de los suyos y reconoció la necesidad de revertir la situación en Liga: "La ejecución del plan de partido iba en esa dirección. Si fuera el primer partido estaríamos tranquilos, pero al ser la jornada 16 y tener menos puntos se incrementa la necesidad".

Una dinámica que sitúa al Villarreal en la zona medio baja con tan solo 16 puntos y tres victorias después de 15 partidos disputados: "Nos falta un puntito para poder ser fiables, tenemos que encontrar una credibilidad, una fiabilidad y una regularidad que por una causa u otra no logramos encontrar", afirmó el técnico.

ACIERTO SEVILLISTA

El de Hondarribia analizó un encuentro que se decidió en las áreas: "La ejecución del plan del partido iba en esa dirección, ellos han aprovechado las pocas ocasiones que han tenido. Hemos tenido más llegadas, más control, quizás más ocasiones claras, pero no hemos acertado. A partir del 1-0, y con la Champions la próxima semana, ellos querían que pasara el tiempo rápido y que no ocurriese nada. Nosotros teníamos que acelerar y lo hemos hecho, pero nos ha faltado el acierto final».

Pese a ello, Emery es optimista y confía en recuperar posiciones: "La Liga tenemos que aparcarla en un lugar donde no queremos estar, donde no estamos cómodos, pero a la vez es una realidad. Estoy convencido de que iremos hacia delante y en Liga tendremos oportunidades para reengarcharnos".

Por su parte, quiso pasar página y pensar desde ya en el vital partido del próximo miércoles ante el Atalanta: "Tenemos que seguir, levantarnos rápido y centrarnos en el partido del miércoles, podemos hacer historia y es una oportunidad que el equipo ha trabajado mucho durante esta temporada. Ahora vamos a centrarnos en la Champions, sobre todo animar a los jugadores y a mí mismo de que tenemos que seguir".

Una de las mejores noticias fue la vuelta de Gerard Moreno a un partido liguero, tras su regreso el pasado martes ante el Victoria en Copa del Rey. "Gerard tiene algo muy importante, atrae, recibe, da pases y tiene gol. Nos da mucho en estrategia. Sus números el año pasado fueron un arma muy potente para conseguir la Europa League. Representa algo más, impone respeto en los contrarios. Tenemos que tener cuidado con que no haya recaída. Hoy ha empezado bien y quizás luego ha notado la fatiga", apuntó sobre el ‘7’ del Submarino.

Respecto al reencuentro con su antigua afición, reconoció los grandes recuerdos que mantiene: "He tratado de aislarme pero sí que he saludado a amigos. Lo que supone Sevilla en mi carrera es muy grande y estoy muy agradecido a la afición. Atendiendo a mi profesionalidad sí que siento que hay parte de esa afición que me ha reconocido", finalizó.