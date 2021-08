La Conselleria de Educación volverá a insistir en reclamar fondos extraordinarios al Ministerio del ramo para afrontar el próximo curso escolar. La ministra del área, Pilar Alegría, mantendrá este miércoles en un encuentro extraordinario con las comunidades autónomas para repasar el protocolo acordado en mayo.

Al respecto, el departamento que dirige Vicent Marzà defiende que llega con todos los deberes hechos para garantizar centros totalmente seguros frente a la pandemia y asegurar el 100% de la presencialidad. Al respecto, recuerda que se ha hecho un refuerzo extra de plantillas y se han movilizado inversiones extraordinarias en mascarillas, desinfección, refuerzo de comedor y gastos de funcionamiento de los centros.

Vacunación

«A diferencia del curso pasado, el alumnado mayor de 12 años ya estará vacunado, al menos con la primera dosis y durante el curso ya tendrá la pauta completa y ello da una tranquilidad extra para iniciar el curso», manifestó el portavoz del sindicato mayoritario, el STEPV, Marc Candela. También lo estará el profesorado.

Mascarilla e higiene

Se mantiene la mascarilla y las medidas de higiene, aunque la distancia de seguridad se flexibiliza pudiendo bajar de 1,5 a 1,2 metros, lo que supondrá recuperar las ratios que había antes, incrementándola de 20 a 25 y a 30 alumnos respecto al curso pasado.

Ratios, caballo de batalla

«Nosotros queríamos que las ratios se mantuvieran como el curso pasado, más bajas, ya no solo por la covid, sino para atender mejor al alumnado», matizó el sindicato STEPV, quien, no obstante también señaló que, debido a la reducción de la jornada lectiva en Secundaria, de 19 a 18 horas, ha generado un incremento extra de plantilla que se quedará en el sistema educativo. Candela resaltó que esto tiene mérito porque lo ha pagado la Generalitat, no el Ministerio de Educación.

Los padres a través de la Confederación Gonzalo Anaya coincidieron al comentar que las aulas tendrán más alumnos que el curso pasado y a menos distancia en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con un consiguiente incremento de las ratios en un curso que aún no puede ser considerado libre de covid.

Además, en Infantil y Primaria, habrá aulas configuradas como grupos de convivencia estable más numerosos que el pasado curso escolar.

Salud emocional y enfermeras escolares

Para el presidente de la Confederación de asociaciones de padres Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, cuestiones importantes a tener en cuenta para la evolución personal y escolar de sus hijos son la salud emocional, los niveles de conocimientos que serán exigidos y la presencia de enfermeras escolares en los centros educativos.

«Se ha de abordar la salud emocional y mental porque tiene consecuencias el hecho de que las niñas y niños no puedan interactuar», defendió, advirtiendo de «la evolución personal y el estado psicológico por la falta de socialización: Se han incrementado los docentes, pero hay que atender el aspecto psicológico, social y sociosanitario», que a su juicio ha sido el más olvidado en la pandemia. Por otro lado, le preocupa el rendimiento escolar y la asimilación de contenidos que se arrastra desde el pasado curso por la semipresencialidad y del anterior por el confinamiento. «Está claro que el currículo se ha adaptado o se ha intentado adaptar sobre la marcha, pero las instrucciones habrían que concretar cuáles son los conocimientos fundamentales para cada curso, para impartir o transmitir y evitar dejarlo al criterio de cada claustro. Se arrastra en ese sentido, una falta de unificación de criterios que acaban de perjudicar por exceso o por falta de contenidos a los niños», reflexionó.

Protocolo

La Conselleria de Educación cuenta ya con el protocolo de protección frente al covid, donde está determinado, por ejemplo, que los grupos de convivencia estable se organizarán desde Infantil a toda Primaria. En ESO, la distancia interpersonal será de 1,2 metros aunque en situaciones de alerta 3 y 4 se contempla elevarla a 1,5 metros en 3º y 4º de ESO y Bachillerato, plantear hacer clases al aire libre o, si no es posible, recurrir a la semipresencialidad. En 2º de Bachillerato, como deben enfrentarse a la prueba de acceso a la Universidad, las soluciones deben garantizar la máxima presencialidad posible.

También se contempla la posibilidad de organizar determinadas enseñanzas, niveles o grupos en horario de tarde.

Desde la Conselleria de Educación, además, recuerdan que el próximo curso se ha concretado 5.042 profesores de refuerzo extra y movilizado 39,4 millones de euros en recursos propios extraordinarios para las medidas relacionadas con la prevención y para que la educación sea más individualizada, por medio de desdobles o a través de la docencia compartida. Por ello, y por la vacunación prevén que los centros sean seguros y en mejores condiciones, si cabe, que en el curso 2020/21.