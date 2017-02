«Con Colla Bacalao seremos ya amigos para siempre»

Desplegarán All their loving el sábado en la gran gala de 25º cumpleaños de la Colla Bacalao en el Auditori, inaugurando un 2017 que será el de su regreso a los escenarios y ya han dicho que son «Amigos para siempre de Castellón, las fiestas de la Magdalena y del colectivo». Son Los Manolos, cuyo portavoz y uno de los cantantes, Xavi Calero, explica a este diario: «Será una noche de fiesta, de rumba, de recuerdos y, en definitiva, de pasarlo bien, para nosotros, en nuestro redebut tras 25 años, y para el público, que queremos que participe al 100%».

Calero señala que con Castellón tienen «un feeling especial». Los padres de dos de los fundadores, los hermanos Joan y Rogeli Herrero, «son de Alfondeguilla», y el mismo vocalista recuerda que hizo «la mili en Tetuán». «Siempre que venimos nos sentimos como en casa y en las fiestas de la Magdalena hemos estado en varias ocasiones», destaca.

«Teníamos muchas ganas de volver a tocar juntos después de la separación y, tras coincidir en un maratón solidario para TV3 y celebrando a nuestra manera los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y estar tan a gusto, decidimos meternos a ensayar y probar versiones nuevas, y aquí estamos», señala. Por delante, «muchas fechas», con el Festival Viña Rock por bandera, pero «con Castellón en primer lugar».

«Sobre el escenario seremos 13 músicos, con voces, guitarras, bajo, percusiones, teclados... para que suene como un cañón en el Auditori», señala Calero, que pone el acento en que han «cambiado por fuera, con más experiencia», pero suman «la misma energía sobre el escenario». Temas como All my loving, Amigos para siempre, Strangers in the night, El meu avi o la nueva versión del I will survive sonarán en la sala grande del espacio del PAI Lledó, «recuperando todas las buenas sensaciones que da la música para pasarlo bien, para disfrutar».

«Será una fiesta»

«Será una fiesta», asegura el cantante, que dice que «habrá muchas sorpresas para el público» y no descartan que les «acompañen sobre el escenario». «En Castellón nos reciben siempre con los brazos abiertos y hemos querido corresponderles acudiendo a la llamada de la Colla Bacalao, de sus 25 años», asegura. «La vida pasa rápido; si no, mire cómo han pasado 25 años y ni nos hemos enterado. Ahora no hay ambición, solo la de pasarlo genial y hacer que los que nos acompañan lo celebren con nosotros».