À Punt vetará las retransmisiones de los bous al carrer pese a su arraigo

À Punt informará sobre los bous al carrer, pero no los retransmitirá, a pesar del gran arraigo y tradición que tienen estos festejos populares en la Comunitat y, en especial, en la provincia de Castellón. Peor suerte tendrán los bous embolats y las corridas de toros, donde primará el veto en la nueva televisión pública autonómica, À Punt, una vez se ponga en marcha antes del verano. Las pruebas técnicas de emisión empezarán el 25 de abril con contenidos infantiles procedentes de la web, programas rescatados de la extinta Canal 9 y algún acto en directo, según informó ayer, en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco.

En una tensa comisión, el tema que centró las intervenciones, a petición del PP, fue la cabida en la parrilla que tendrán estos festejos. Marco asoció las corridas y las emboladas con el «maltrato animal», a pesar de que, como le replicó el diputado del PP Jorge Bellver no existe ninguna normativa a nivel autonómico que sostenga este argumento.

«Fórmulas»

En este sentido, Marco defendió que À Punt «no olvidará la tradición ni las fiestas de bous» y «se buscarán las fórmulas para hacer compatible el informar sobre las tradiciones de arraigo popular con la no exhibición del maltrato y sin mostrar imágenes en las que la dignidad animal se vea afectada».

La propia Marco reconoció el gran respaldo social que tienen estos festejos en la Comunitat Valenciana, ya que, según la memoria sobre este tema de la Generalitat, se celebran cerca de 9.000 festejos al año repartidos en más de 300 municipios. Solo en Castellón, el año pasado se realizaron casi 5.400 en la mayoría de las 135 localidades de la provincia. De igual modo, defendió que la desaparecida Canal 9 dejó de emitir corridas en el 2011 y nunca retransmitió bous al carrer, sino que informaba de su celebración, como se hará en À Punt.

Bellver tildó esta decisión de «política e ideológica» y replicó a Marco si también va a «dictar, a través de la televisión, qué son las tradiciones y las señas de identidad». A la vez, le recriminó de que, con esta postura, «se está pasando por todos lados la opinión de los valencianos».

Asimismo, Toni Subiela, de Ciudadanos, calificó de «sectaria» esta medida y lamentó, al tiempo que reconoció que no le gustan los toros, que estos «no son los medios de comunicación que se persigue conseguir».

La diputada del PSPV Rosa Peris cree «razonable» que no se retransmitan festejos taurinos, ya que supone «una evolución positiva» de la sociedad, además de señalar que las audiencias demuestran que estos espectáculos no los ve «mucha gente».

Por su parte, el diputado de Compromís Josep Nadal, quien tuvo un rifirrafe con Bellver por no ceñirse al orden del día de la comisión, dio por buenas las explicaciones de Marco al respecto, mientras que, desde las filas de Podem, Antonio Montiel recordó a la responsable de À Punt que una cuestión es «no incluir en la parrilla determinadas actividades y otra no dar información de un hecho si se produce».

Entrada de Segorbe

En cuanto a la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, Marco aseguró que se dará «la cobertura especial» que se merece esta fiesta de interés turístico internacional.