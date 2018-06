Escobar: "Estamos preparados para sufrir"

Sergi Escobar no esconde que tiene ganas de que llegue el domingo. No en vano, este 24 de junio puede ser un día histórico para el CD Castellón, cuando a las 20.45 horas se ponga el balón en juega en Castalia, en el partido de vuelta de la eliminatoria final de la fase de ascenso a Segunda División B. Con el empate 1-1 de la ida, parece tener algo de ventaja el conjunto orellut, pero el preparador almazorense no se fía.

Estas son las sensaciones del entrenador del CD Castellón a poco más de 48 horas del gran partido de este próximo domingo: