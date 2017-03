Gerard Moreno: "Nunca cerraré la puerta al Villarreal"

Decir que el de hoy será un partido especial para Gerard Moreno es quedarse corto. Canterano del Villarreal y del Espanyol, triunfó con el primer equipo amarillo y ahora lo hace con el blanquiazul, pues se ha convertido en uno de los capitanes y pichichi, siendo además con 10 tantos el máximo goleador nacional de Primera.

En las oficinas de la Ciudad Deportiva conocen de primera mano el potencial de este delantero de 24 años, que está llamando a las puertas de la selección, y por eso se intentó su fichaje en el pasado mercado de invierno.

-¿Qué pasó para que no acabara fichando por el Villarreal hace poco más de un par de meses?

--Es cierto que hubo conversaciones, pero es difícil que haya movimientos en un mercado de invierno. Además me encuentro en un gran momento, tengo la confianza del técnico, los compañeros y el club. Estoy agradecido al Espanyol y aunque el Villarreal es mi segunda casa y nunca les cerraré las puertas, no era el momento. Nunca sabes lo que puede pasar en el futuro, pero sí sé que ahora estoy feliz donde estoy.

-En el vestuario del Espanyol se hablará mucho del Villarreal con jugadores como usted, Diego López, Hernán Pérez o Baptistao.

--La verdad que sí porque todos guardamos un gran recuerdo, sabemos cómo hacen las cosas en el club y le tenemos mucho cariño.

-¿Y cómo ve al Villarreal esta temporada desde la distancia?

--Está jugando a un nivel muy alto. Tiene a tiro los puestos de Champions y eso lo dice todo. Es un rival potente y necesitaremos aprovechar nuestras ocasiones para sacar algo positivo del Estadio de la Cerámica porque además concede muy poco y es el menos goleado de la Liga.

-En parte gracias a Asenjo...

--Es muy duro lo que le ha pasado. No deseas que le pase a nadie una vez y él lo ha sufrido cuatro. Un palo para el fútbol, pero tiene que volver más fuerte y demostrar de nuevo que es uno de los mejores porteros de España.

-Para el Espanyol, el partido es clave para subir al tren europeo. ¿Dónde puede estar la clave?

--Nosotros llegamos en un buen momento, pero no pensamos más allá del Villarreal. Veremos dónde estamos cuando falten cinco jornadas para el final.

-Sí es cierto que el Espanyol ha dado un paso adelante este año.

--Al principio costó un poco porque es todo nuevo, desde la propiedad a jugadores, pasando por el cuerpo técnico. El cambio ha necesitado un proceso, pero ahora que hemos asimilado los conceptos, los resultados llegan.

-A nivel personal, ¿se puede decir que está en el mejor momento de su carrera deportiva?

--Tengo confianza en mis posibilidades. Me ayudan mucho mis compañeros y entrenador, que me hacen sentir importante.

-Es el segundo máximo goleador nacional, ¿se ve en la selección?

--Es algo que a todos nos gustaría, un sueño, pero ahora ni me lo planteo por el nivel que hay. En España hay grandes delanteros y ahora lo veo complicado.