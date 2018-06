El nuevo look de Joaquin que ha revolucionado las redes

Tras el polémico nuevo peinado de Neymar y los cientos de memes que surgieron con él, ahora ha sido el turno de Joaquin Sánchez. El gaditano ha incendiado las redes con su nuevo look rubio platino.

El futbolista ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece con el pelo teñido de rubio sorprendiendo a todos sus seguidores. "¡Sí, sí, sí, es el nuevo 'look' del verano, 'look' remix", dice el futbolista del Betis en un vídeo que no tiene desperdicio.

"¿Os gusta mi nuevo look?", pregunta en la publicación el futbolista a sus seguidores. El vídeo, que suma ya más de 230 mil reproducciones, ha generado cientos de comentarios que en su mayoría felicitan al extremo por su nueva y atrevida imagen.