Sergio García pierde los nervios y no pasa el corte en Texas

Los estadounidenses Zach Johnson y Ryan Moore toman el relevo en el liderato del torneo de golf Valero Texas Open, que se disputa en San Antonio (Texas, EE.UU.), con 135 golpes acumulados, nueve bajo el par, mientras que el castellonense Sergio García se ha despedido al no pasar el corte. Johnson terminó esta segunda ronda con 65 golpes tras sumar un eagle en el hoyo 5 -un par cuatro- y seis birdies por un bogey, mientras que Moore no cometió errores y acumuló cinco birdies.

El español Sergio García no pasó el corte, establecido en uno sobre el par, después de sumar 146 golpes, 72 de ellos este sábado, con una tarjeta de tres birdies por tres bogeys. ¡Dos bogeys consecutivos en el 4 y el 5 (el 13 y el 14 de su recorrido) estropearon una vuelta que hasta ese momento marchaba bajo par. En el 5, el jugador perdió los nervios y lanzó el 'driver' a los arbustos después de fallar la salida por la izquierda.

Sergio Garcia with the Driver Toss!

😂



Some of us have been there pic.twitter.com/6kfMeanzKp