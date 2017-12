Valls arropa al constitucionalismo para salvaguardar "el futuro de Europa"

Los populares se han felicitado este sábado de contar con el apoyo del ex primer ministro francés, Manuel Valls, para defender una España unida y sacar pecho de la aplicación del 155 como freno al independentismo. Valls ha querido acallar a aquellos que le cuestionan el pertenecer al socialismo francés y apoyar al PP y Ciutadans, y ha señalado que estas elecciones desbancan el eje izquierda-derecha y responden a una cuestión de Estado. "Los dirigentes europeos no tienen que estar al lado de un partido, sino de España", ha sentenciado.

Tras un repaso de la importancia geopolítica de Catalunya, ha apelado a una Europa "fuerte y unida" ante el desafío que suponen los nacionalismos. "Cataluña está divida por culpa del independentismo" pero "sin España no es Cataluña", ha insistido. Así, ha mostrado su apoyo a las medidas aplicadas por el Gobierno para frenar el 'procés'. "España no es una dictadura, el Gobierno español y la mayoría en el Senado no son franquistas", ha aseverado, y ha argumentado que la Constitución española es una de las más "progresistas" y "democráticas" de Europa.

Para zanjar su intervención en el café coloquio organizado en el Hotel Gran Marina de Barcelona, ha hecho un llamamiento al resto de dirigentes políticos a posicionarse junto a aquellos partidos que apoyan la "Carta Magna, el Estado de Derecho y la democracia". "El 21-D también se está jugando el futuro de Europa", les ha advertido.

EL "SER CATALÁN" DE ALBIOL

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha vanagloriado de que el Gobierno de España haya hecho "desaparecer" un Govern que "creaba exclusión, división y fractura social" y que "se creía por encima de la ley". Cospedal ha reiterado que su partido está "con los que defienden una Cataluña que se sienta española" y ha asegurado que el PP sirve al "interés general de todos, incluso por encima de los intereses que tienen como partido" mientras que los independentistas "no han traído más que pobreza".

El candidato Xavier García Albiol ha puesto el colofón al coloquio alabando la figura de Valls por haber puesto "la música a la letra de esa gran historia que es Cataluña dentro de España". Y ha querido reflexionar sobre lo que para él es "ser catalán". "No es llevar un lazo amarillo por la calle, no es tener la 'estelada' colgada en el balcón, no es ir a una manifestación en Bruselas a hablar mal de Catalunya y España", ha apostillado. "Es respetar aquel que no piensa como tú, hablar en catalán y emocionarte con las victorias de La Roja, pensar en catalán y tener la capacidad de decir te quiero en español", ha rematado.

Albiol ha criticado que las autoridades catalanas "hayan dado la espalda" a la comunidad europea y ha asegurado que no mantienen ningún tipo de interlocución. "Las puertas de todas las cancillerías están cerradas para el Govern de la Generalitat. De lo que se habla en el corazón de Europa no es del dinamismo de Catalunya sino de esas manifestaciones que se organizan para insultar a los que nos sentimos españoles", ha sentenciado.