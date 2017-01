Cinco cosas importantes que Trump ha dicho a 'The Times' y 'Bild'

Donald Trump ha sido contundente en su primera entrevista concedida a medios europeos desde que fue elegido presidente deEEUU, cargo que asumirá este próximo viernes, 20 de enero.



Entre otras 'perlas', Trump ha dicho al británico The Times y al alemán Bild que el 'brexit' dará grandes beneficios al Reino Unido, que la OTAN ha quedado obsoleta (a lo que Moscú ha asentido rápidamente) y que la cancillera alemana, Angela Merkel, cometió un "error catástrofico" al abrir las puertas de su país a los refugiados en el 2015.



EL 'BREXIT' ES "UNA COSA GENIAL"



Trump considera que el 'brexit' es un gran logro. "Creo que el 'brexit' va a acabar siendo una cosa genial". Y añade: "¿Que vuestra libra esterlina ha bajado? Genial. Porque los negocios son increíbles en muchas partes del Reino Unido".



LA UNIÓN EUROPEA SE VA A ROMPER



Trump ha predicho que la UE seguirá rompiéndose a medida que los países miembros reaccionen a la llegada de refugiados que, según él, amenazan las diferentes identidades nacionales. "La gente, los países, quieren su propia identidad y el Reino Unido quería su propia identidad". El presidente electo ha afirmado que si los países de la UE no hubieran sido "forzados a acoger a todos los refugiados (...) no habría habido 'brexit'". Y ha añadido: "Creo que mantenerla unida [la UE] no será tan fácil como mucha gente piensa". "Y si los refugiados siguen llegando a diferentes sitios de Europa... creo que será muy difícil mantener la unidad porque la gente está enfadada con esto". Además, ha puntualizado: "Miras a la Unión Europea y esAlemania. Básicamente, un vehículo para Alemania. Es por eso que pensé que el Reino Unido era muy listo al salir [de la UE]".



TRATADO CON LONDRES "RÁPIDO Y CORRECTO"



El magnate republicano ha dicho que actuará "muy rápido" para firmar un nuevo tratado comercial con el Reino Unido. "Soy un gran fan del Reino Unido, vamos a trabajar muy duro para conseguirlo [el tratado] rápidamente y correctamente", ha declarado. "Bueno para ambas partes", ha insistido.



LA OTAN HA QUEDADO "OBSOLETA"



Trump se ha mostrado preocupado porque la Alianza Atlántica no afronte a su entender la amenaza del terrorismo islamista. Concretamente, la ha calificado de "obsoleta por no ocuparse del terror", y ha afirmado que los países miembros no están pagando su "parte justa". "Ya dije hace tiempo que la OTAN tenía problemas. El primero, que estaba obsoleta, porque fue diseñada hace muchos años. El segundo, que los países no están pagando lo que se supone que deben pagar". Y ha agregado: "Muchos de estos países no están pagando lo que se supone que deben pagar, lo que creo que es muy injusto para EEUU. Dicho esto, la OTAN es muy importante para mí".



EL "ERROR CATASTRÓFICO" DE MERKEL



El presidente electo de EEUU ha sido muy crítico con la cancillera alemana, y ha calificado de "error catastrófico" su decisión de abrir las fronteras a un número ilimitado de refugiados sirios, a los que Trump se ha referido como "todos esos ilegales". El republicano también ha sugerido que el atentado de Berlín cometido por un yihadista tunecino el pasado diciembre fue consecuencia de la política migratoria de Merkel.