Rusia prorroga el permiso de residencia a Snowden por tres años

Los temores del entorno del exfuncionario de la Agencia Nacional de Seguridad Edward Snowden de ser entregado a EEUU como consecuencia del posible acercamiento entre Vladímir Putin yDonald Trump se han disipado. Según ha informado la agencia Ria Novosti, las autoridades rusas han anunciado que extenderían el permiso de residencia al exespía durante tres años, hasta el 2020.



"Lleva viviendo en Rusia ya cuatro años; no ha violado la ley; no hay quejas contra él; ésta ha sido una de las razones por las que su permiso de residencia le ha sido extendido", ha asegurado su abogado,Anton Kucherena. La renovación de este documento le abre el camino para obtener la nacionalidad rusa en un futuro no demasiado lejano.



POSIBLE NACIONALIDAD RUSA



"En efecto, cumple con todos los requisitos para recibir la ciudadanía en el futuro, transcurrido un cierto periodo de tiempo; la ley exige un mínimo de cinco años de residencia continuada (para poder solicitar la nacionalidad", ha declarado Kucherena.

La actitud de Snowden, que el pasado año criticó públicamente la aprobación de leyes en Rusia que legalizan en este país sistemas masivos de vigilancia por parte de las agencias de seguridad, además de la hostilidad que le profería el propio Trump, dieron pie a especulaciones que el exanalista informático podría ser un de las primeras víctimas del eventual acercamiento entre Washington y Moscú.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajárova, se encargó de desmentir semejante extremo, intentando de paso restar credibilidad a algunas fuentes de la CIA -enfrentada ahora con Trump a propósito de Rusia- que hablaban de que Putin entregaria a EEUU a Snowden como un "regalo" del líder del Kremlin al presidente electo estadounidense.