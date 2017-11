Un món amb menys residus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa que pretén sensibilitzar i conscienciar a la societat sobre la prevenció de residus, reutilització de productes i el reciclatge de materials, en les polítiques europees i dels estats membres relacionades amb la matèria. Es busca mobilitzar i animar als ciutadans europeus en este sentit, i tot això proporcionant-los ferramentes de comunicació i formació adaptades a les seues necessitats perquè puguen avaluar l’impacte de les dites accions.

Entre les campanyes de comunicació desenrotllades a cap, la Generalitat Valenciana, a través dels seus parcs naturals ha organitzat una sèrie d’actes a partir de canvis en el comportament respecte a la forma de consumir i gestionar els seus residus. Així, en el PN de Penyagolosa tindrà lloc dissabte que ve, 18 de novembre, l’activitat Muntanyes de plàstic, que consistirà en una xarrada entorn de la problemàtica dels residus plàstics i un posterior taller d’elaboració de nius per a aus amb materials reutilitzats (no plàstics). A partir de les 10.00 hores, en el Centre d’Interpretació del Parc Natural de Penyagolosa, es desenrotllarà esta iniciativa per a la que és necessària inscripció prèvia —al correu parpenyagolosa@gva.es o al telèfon 964 760 838—.

Una setmana més tard, els dies 25 i 26, en el PN del Prat de Cabanes-Torreblanca, es desenrotllarà una altra jornada entorn de la Setmana Europea de Prevenció de Residus sota el títol El mar, magatzem invisible, que se centrarà en la importància de la preservació del litoral castellonenc i mediterrani.

Les tres ‘R’

Les accions que es duen a terme en esta campanya se centren en les tres R: Reducció de residus, Reutilització de materials/productes i Reciclatge. Les tres R representen les opcions que han de considerar-se a l’hora d’elaborar un sistema de gestió de residus. Així, seguint la jerarquia mostrada, la reducció de residus sempre hauria d’estar en primer lloc. Reduir significa començar usant menys recursos, incloent-hi la prevenció estricta a més de la reducció en origen. La segona opció a considerar és la reutilització de productes/béns, incloent-hi la preparació prèvia a la reutilització. La tercera i última opció que s’inclou en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus és el reciclatge de materials.