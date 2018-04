El conegut fotògraf, artista i comunicador científic, Rolf Williams, explicarà hui dimecres, 11 d’abril, en l’Oceanogràfic de València les seues vivències al llarg de la seua àmplia i variada trajectòria professional i artística pel coneixement i divulgació de les espècies salvatges i perilloses en el transcurs d’una de les seues característiques i motivacionals conferències.

A partir de les sis de la vesprada —18.00 hores—, Williams mostrarà en Go Wild! una gran quantitat d’imatges, vídeos, anècdotes i fets fascinants sobre les seues experiències amb criatures salvatges realment perilloses amb un recorregut que comença als Estats Units buscant serps de cascavell en els deserts i les muntanyes, després els caimans porten el relat fins a l’oceà on es podran veure meduses i taurons. La seua xarrada derivarà cap a l’Est, amb els grans taurons blancs de Sud-àfrica per a concloure a Austràlia «amb un au molt gran i la trobada més improbable i quasi fatal», anuncia el propi divulgador sense desvelar més detalls.

UN LLOC ÚNIC / L’Oceanogràfic de València és l’aquari més gran d’Europa. Ubicat dins del complex arquitectònic avantguardista de la Ciutat de les Arts i les Ciències, este paratge reproduïx fidelment els ecosistemes marins més importants i amb departaments d’investigació per a la recuperació i atenció d’espècies marines.