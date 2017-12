Rodrigo y Barbosa, "orgullosos" de seguir en el Villarreal CF

El Villarreal CF ha oficializado este martes la prolongación contractual de dos de sus futbolistas titulares en el presente ejercicio, el mediocentro Rodrigo Hernández Cascante y el guardameta Mariano Barbosa, que seguirán vistiendo de amarillo hasta las temporadas 2022 y 2020 respectivamente. Todo ello, en un acto celebrado en la Ciudad Deportiva de Miralcamp y que ha sido conducido por Fernando Roig Negueroles, el consejero delegado de la entidad.

Rodrigo, que llegó con 17 años al Submarino, se ha mostrado muy agradecido al Villarreal CF. "Este club me lo ha dado todo desde que llegué cuando era juvenil. Siempre he sentido un cariño especial y solo tengo palabras de agradecimiento. Este club me parece único y el lugar ideal para seguir creciendo", comentó el '16' amarillo.

El mediocentro está "orgulloso de la trayectoria en este club, donde siempre he sentido un cariño especial hacia mi persona". Rodrigo no oculta sentirse "muy cómodo con la directiva, cuerpo técnico y compañeros, que me están ayudando mucho a formarme como jugador".

Y sobre el futuro, le agradaría lograr un título como groguet y no piensa en más allá: "El título me haría una ilusión tremenda. Esta renovación significa mucho para mí. Siempre he creído que lo más importante es crecer y estoy en el mejor sitio. En el futuro Dios dirá, no lo sabe nadie. Ahora estoy contento en el Villarreal que me ha hecho el jugador que soy".

La renovación es un hecho puntual, mi intención es seguir creciendo y ayudar a que el Villarreal suba un escalón y podamos pronto dar una alegría a la afición. Queda mucha temporada, el proyecto es bonito", apostilla sobre la posibilidad de soñar con un título.

BARBOSA, SATISFECHO // El otro jugador renovado es el meta Mariano Barbosa. El argentino no ocultaba su alegría por seguir en el Villarreal. "Estoy muy agradecido al club. Desde que vine por primera vez dije que me sentí como en casa. Ahora muy feliz por poder quedarme más tiempo, de seguir trabajando para este club y conseguir los objetivos", ha argumentado.

Según su punto de vista, su renovación "es un premio al trabajo que hace uno". "El club me da esa confianza para seguir con esa apuesta tras la lesión de Andrés. Sigo trabajando para estar ahí para cuando me necesite el equipo. Unas veces toca jugar más que otras, pero siempre hay que estar preparado para cuando llegue el domingo", confesaba.

ROIG NEGUEROLES // Por su parte, el consejero delegado, Roig Negueroles ha alabado a Mariano Barbosa. "Cuando tuvimos las lesiones en la portería tuvimos claro que no íbamos a incorporar a nadie. Y las dos partes queríamos después continuar. Además, desde lo de Andrés confiamos en Mariano. Ahora con Sergio disponible tenemos a dos guardametas más Ander y esperemos que Andrés se recupere cuento antes", ha confesado.

Sobre el tema más candente, la renovación de Rodrigo, ha reconocido que "cualquier negociación suele dilatarse, eso es normal". "Durante la competición no hay muchos momentos para hablar. Había acuerdo hace meses y se plasmó hace unos días", ha confesado, sin querer anunciar la nueva cantidad de la cláusula de rescisión: "Es un acuerdo entre jugador y club, y nosotros no solemos decir las cantidades, ni lo que cobran ni las cláusulas ni nada. Es normal que se haya incrementado su cláusula, pero ojalá nunca llegue el momento de echar mano de ella".