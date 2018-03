Trigueros: "Ni hemos matado a nadie, ni ha pasado un huracán"

Después de sumar cuatro puntos de los últimos 18 en Liga y ser eliminados en Europa, es obvio que el último mes no ha sido precisamente bueno en el Villarreal. Uno de los pesos pesados del equipo, Manu Trigueros, ha analizado la situación: "Tenemos claro lo que nos está pasando. Nos está costando generar ocasiones, meter goles y el rival la primera que tiene nos la está clavando. A partir de ahí el rival refuerza su idea, pasó contra Alavés, Eibar, Girona, y es complicado".

El centrocampista defiende que el Villarreal "está en puestos europeos casi desde el último ascenso" y quita hierro al mal momento actual: "No hemos matado a nadie, ni ha pasado un huracán. Somos sextos y vamos a luchar por defender esta plaza y por subir a posiciones más altas". Admite, eso sí, Manu Trigueros que el equipo "no tiene el nivel de confianza óptimo" y tiene claro que hay que "trabajar más que nunca como equipo, porque esto lo sacaremos todos juntos".

INOPORTUNAS MOLESTIAS

El de Talavera ha reconocido que está jugando con unas molestias y no descarta a final de temporada tomar medidas para volver a estar al cien por cien: "Me he perdido muy pocos partidos los últimos años, pero intento aguantar y hacer lo que me pide el míster. Está claro que tengo eso ahí, pero no es excusa, siempre voy a poner en el campo todo lo que pueda". En la misma línea, Manu Trigueros añadía lo siguiente: "Hasta que no salga en camilla no me iré del campo, si el míster no me dice que pare, no pararé. Ya está el doctor para que me alivie los dolores y cuando termine la temporada decidiremos cosas".

Volviendo al terreno deportivo, el '14' amarillo se centra en el partido del próximo domingo en Las Palmas: "Es un encuentro muy importante para nosotros. Los dos necesitamos los puntos y querremos atacar para sacar los tres puntos. Ellos son un equipo impredecible, pero tenemos que jugar a lo nuestro y robarles el balón".

También ha analizado el centrocampista el regreso de Nicola Sansone, que como informó hoy Mediterráneo en su edición impresa, tiene todos los números para volver a la lista la próxima jornada: "Que vuelva Sansone es una muy buena noticia. Es un jugador muy rápido y arriba nos está faltando eso, velocidad".

Trigueros defiende por último que el Villarreal "tiene que volver a ganarse el respeto que tenía", pues no esconde que los últimos resultados les han "tocado el orgullo. Somos los mismos que antes y hay que seguir en esa idea, recuperar cada uno la buena forma, las ideas y crecer para volver a ser fiables". Para conseguirlo, el mediocentro pide "que a nadie le falte la alegría y la sonrisa, porque así se trabaja mejor".