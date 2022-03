Alba Marín Garnes podría haber elegido cualquier carrera, pues tras examinarse en selectividad su expediente relucía con un 13,57 sobre 14. Se quedó con Biotecnología: “Me gustaba más el trabajo en el laboratorio que la atención a pacientes por ejemplo que implicaba Medicina”. Estamos seguros de que esta joven de Castellón hubiera sido una excelente médica, pero la apuesta no le salió mal, pues tras concluir los estudios con un 9,38, siendo la mejor de su promoción en la Universitat de València, ya está cursando un máster e investigando en este centro, donde se plantea también realizar un doctorado.

A sus 22 años, Alba vive a caballo entre Castelló, su ciudad natal; el Alto Palancia, donde acude cada fin de semana pues sus padres son de Altura y Geldo; y Burjassot, donde tras realizar la carrera investiga en los laboratorios de la citada universidad. “Estoy cursando un máster de neurociencias básicas y aplicadas después de acabar la carrera”, reconoce la alumna, premiada por el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica.

La brillante investigadora dio sus primeros pasos académicos en el Colegio Herrero de Castelló, desde donde pasó al Instituto Ribalta. Tras decantarse por la rama biológica a la hora de seguir los estudios, en la actualidad está intentando desentrañar alguno de los muchos secretos que esconde nuestro cerebro: “Es un trabajo apasionante y complicado, porque no tienes tejido de cerebro humano disponible, pero las aplicaciones son muy amplias y todos soñamos con ser un descubridor importante. De todas formas mi objetivo no ese, no tengo tanta ambición, lo que quiero es ayudar en formar una base que sirva para posteriores descubrimientos y ampliar conocimientos”.

Alba, que trabaja en el laboratorio bajo la supervisión de Cristina Gil Sanz, recibió incluso una beca del Ministerio, lo cual no es óbice para que admita ciertas carencias en este ámbito a nivel nacional: “Es complicado investigar en España. No está muy apoyado y hay que ir buscando financiación en un sitio y otro, así que tardas en tener estabilidad y es más difícil que en otras profesiones. Aquí no hay millonarios”.

Los consejos de una alumna modelo

Cuando se le pregunta a esta castellonense por las recomendaciones que daría a estudiantes de Bachiller contesta lo siguiente: “Les diría que hay que dedicar horas. Para tener buenas notas tienes que tener facilidad para quedarte con las cosas, pero siendo un poco constante y con metodología puedes llegar donde quieras”. Admite Alba que para estar entre las mejores alumnas de Biotecnología de toda España “hay que hacer algún sacrificio”, pero no ha renunciado al deporte, a los amigos o a la familia: “Eso nunca”.

Desde aquí seguiremos los pasos de una prometedora investigadora que estamos seguros conseguirá grandes cosas. Si a través de la biología, que estudia entre otras cosas la aplicación de los seres vivos hacia productos y finalidades de los humanos, se descubrieron productos como la cerveza, o el vino o el pan, a saber qué consigue Alba. ¡Suerte y enhorabuena!