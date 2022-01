Algunos de los nombres más brillantes de la ciencia o el arte universal a lo largo de la historia están vinculados a la Universidad de Cambridge. Por sus pasillos desfilaron figuras prominentes de la talla de Isaac Newton, William Wordsworth, Charles Darwin o Stephen Hawking. Considerada como una de las universidades más prestigiosas del mundo, en la actualidad una joven de solo 23 años de Burriana está impartiendo clases en ella mientras realiza su doctorado en economía experimental y de comportamiento cooperativo. Se llama Ana Lleó Bono y ha sido considerada como la mejor graduada de España en Economía del Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica.

Listado de candidatos seleccionados y posición en el Ranking Nacional de 2021de la Sociedad Española De Excelencia Académica – SEDEA pertenecientes a universidades que no son la UJI, con su posición a continuación: Ana Lleó Bono: 1/35 en Economía y Empresa Joel Ferrer Salvador: 3/35 en Ingeniería Aeroespacial Fernando Schleich Ortiz: 5/10 Ingeniería Marítima, Naval y Oceánica Alejandro Pérez Guimerá: 11/25 en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación Alba Marín Garnes: 21/30 en Biotecnología Alejandro Julián Pachés: 25/25 en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación Pedro Muñoz Lacedón: 34/35 en Ingeniería Aeroespacial



Para conseguir esta serie de logros a una edad tan temprana, los lectores deben pensar que las renuncias de Ana habrán sido muy importantes, pero ella lo desmiente de la siguiente manera: “Quizá he perdonado algunas horas de sueño, pero he llevado una vida muy normal desde niña, cuando tenía muchas actividades extraescolares que me obligaban a aprovechar el tiempo al máximo y ser productiva. Y así he seguido”. De hecho, esta alumna de Salesianos Burriana y la Universitat de València, recuerda que de niña “iba al conservatorio, a tenis y formaba parte de una falla. Siempre he sido buena estudiante, pero no quería dejar de hacer otras cosas como quedar con amigas, familia o tocar un instrumento”. Resume la joven esta tesis asegurando que ha encontrado “un buen balance entre la vida personal y la profesional”.

Ana no tuvo claro que estudiaría Economía hasta después incluso de realizar la selectividad. Con una nota de 13,31 sobre 14, la burrianense hubiera podido seleccionar cualquier carrera, pero se decantó por esta por el siguiente motivo: “Vi que abarcaba muchos campos y ante las dudas que tenía consideré que era mejor estudiar algo más general. Tuve suerte en la elección porque una vez dentro me gustó mucho”. Durante la carrera estuvo un año además en EEUU, concretamente en la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey. Además, durante el último curso realizó prácticas tanto en el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) como en el LINEEX - Laboratorio de Economía Experimental. Su experiencia laboral también le sirvió para ser considerada como la mejor graduada de toda España en Economía para la SEDEA, aunque no se quedó atrás en sus calificaciones, puesto que terminó la licenciatura con una nota de 9,4 sobre 10. Casi nada.

Un futuro por explorar

Cuestionada por sus próximos proyectos, esta doctoranda de Cambridge que imparte clases en la universidad británica admite lo siguiente: “A largo plazo no sé dónde acabaré porque cambio mucho de opinión, así que me centro en el presente. Quiero volver a España, eso lo tengo bastante claro, y no quiere abandonar el mundo académico”. La joven de Burriana aprovecha la ocasión también para agradecer el respaldo incondicional de sus familiares y amigos en esta corta pero exitosa trayectoria vital: “Están todos contentísimos con mis resultados. El primer año que hice un máster en Cambridge fue el más duro porque la exigencia era más alta de lo que pensaba, pero confiaban en mí más que yo y su apoyo fue fundamental para seguir adelante”.

El doctorado que está realizando en Cambridge se suele prolongar de media entre tres y cuatro años. Ana está disfrutando de una beca que paga tanto su matrícula como los gastos de manutención e imparte las clases prácticas “con ejercicios más matemáticos a grupos pequeños”. Una carrera meteórica que, estamos seguros, le llevará a conseguir todo lo que se proponga.

