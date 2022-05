El poemario La noche entre mis manos, y el libro de relatos Personajes imposibles (de carne y hueso) se suman a la larga lista de producción de su autor, el escritor y docente segorbino Pedro Gómez, que como en otros trabajos anteriores, encuentran en Segorbe y en sus gentes, el motivo de inspiración para su narrativa.

Ambos títulos se dieron a conocer este jueves en el salón de los alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe, en un acto en el que intervino la concejala de Cultura, Marisa López, siendo la presentación a cargo del escritor, periodista y Cronista Oficial de la Ciudad, Rafael Martín, con la presencia del autor, que comentó pormenores de los dos trabajos autoeditados.

Personajes imposibles (de carne y hueso), es una recopilación de relatos de personas singulares que hicieron de su apodo un referente de su persona. El autor ficciona, investiga o explica el significado de algunos motes de personas de Segorbe en base al hilo conductor de una larga nómina de más de 500 motes que su padre, también Pedro Gómez, le transmitió en la última etapa de su vida. Son tan sólo unos pocos los que aparecen en el libro, pero entre ellos se reflejan las circunstancias que bautizaron con sobrenombre la identificación de la persona y en algunos casos de la familia. Pedro señala que son relatos “donde las peripecias y andanzas individuales y colectivas de este particular elenco quieren retratar matices inconfundibles de nuestro pueblo, aunque pertenezcan a la ficción, comenzando por sus nombres, producto únicamente de la libre creación literaria”. Sin embargo, no será de extrañar que más de un lector o lectora, crean reconocer a alguno de los protagonistas que aparecen en los relatos, y no irán desencaminados.

Poemas

La noche entre mis manos recoge los poemas escritos en los últimos años, en el que se alternan los poemas, con reproducciones de xilopoemas. En ello hay sentimiento, pasión, alma.. Dice el autor que es una colección de poemas de vivencias, sensaciones, inquietudes, lamentos, susurros, en esta anochecida del autor con cierto sabor de adioses. Es un compendio de cerca de un centenar de poemas compuestos en los últimos años y una selección de xilografías, recogidos en cuatro haces, “cuando el desahucio impregna la ilusión y la palabra se intuye en la distancia”. Como novedad interesante, se acompañan los poemas con enlaces de audios a través de códigos QR, para escuchar mientras se leen los versos recitados por el autor.

Con estos dos títulos se enriquece la oferta literaria que en los últimos tiempos prolifera entre los municipios de la comarca del Palancia, y especialmente en la ciudad de Segorbe, de la que es copartícipe Pedro Gómez, miembro del Consell Municipal de Cultura de Castellón y miembro de la Junta de la Asociación de Escritores de la Provincia de Castellón (AEPC).