Los días 17 y 20 de octubre se desarrollará en la Casa de la Cultura de Viver la actividad Biblioteca de cuerdas y nudos, de José Antonio Portillo. Los horarios serán: martes 17, a las 10.00 horas, y viernes 20, a las 12.00 horas.

Biblioteca de cuerdas y nudos no es una instalación de arte contemporáneo. No es un espectáculo teatral. O sí. Es una estructura circular de madera donde habitan narraciones que serán mostradas al público después de un diálogo de silencio entre la mirada del espectador y los objetos que habitan en su interior. El tiempo ha ido depositando acontecimientos y objetos, fragmentos de vida y polvo en sus estanterías. Huellas de un tiempo cuyos protagonistas en la mayoría de los casos han sido los niños.

La Biblioteca de cuerdas y nudos hunde sus raíces en un pequeño trabajo escolar motivado tras la lectura del libro de Italo Calvino Colección de arena. Con el tiempo adquiere la forma de espacio narrativo que puede habitar en diferentes espacios (teatros, espacios de arte, bibliotecas, espacios no convencionales), eventos (festivales y programación de teatros, exposición permanente, jornadas de bibliotecas…) y edades, para ser otra cosa.

Es un eco que no nos deja olvidar la importancia de la narración en la vida y en la enseñanza. ¿Quién no recuerda a aquel maestro que narraba bien el conocimiento? Narrar el conocimiento (matemáticas, ciencias, lenguaje, la literatura…) y los acontecimientos de la vida se convierte, hoy en día, en un silencio no resuelto.