Carlos Mazón, candidato a presidir el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, ha hecho su primer acto de campaña en Castellón. En la plaza Santa Clara de la capital saludó a militantes de la formación y recogió avales, un acto similar a los que ya ha protagonizado en fechas anteriores en la explanada de Alicante o la plaza del Parterre de València. El aspirante a suceder a la castellonense Isabel Bonig al frente del PPCV hizo referencia al peso que tendrá esta provincia en el futuro organigrama.

"La provincia de Castellón estará extraordinariamente representada, tanto en las personas como en sus reivindicaciones", explicó. También hizo mención al congreso provincial del partido, que el pasado sábado eligió a Marta Barrachina como líder. "Estoy a las órdenes de Marta, que es la que manda, y va a mandar más junto a su equipo". Sobre el equipo del PP en Castellón afirmó que quiere "una ejecutiva provincial fuerte, que reivindique y defienda a Castellón por encima de todo lo demás". Y añadió que el organigrama autonómico integrará a Castellón.

En su intervención, Mazón detalló también algunas de las necesidades de la provincia, centradas en las infraestructuras, "como la CV-10, que urge y clama al cielo" o el corredor mediterráneo, "que no solo es importante para el sector cerámico, sino también el agroalimentario". Para el candidato, "hay inversiones que no vienen por no arreglar y no modernizar infraestructuras", recalcó.

La primera persona en firmar su aval fue la portavoz en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco. También estuvo acompañado de Marta Barrachina y buena parte de su nueva ejecutiva; así como de la portavoz en el consistorio de València, María José Catalá, llamada a se la secretaria general a partir del congreso.

"Orgulloso" del trabajo de Bonig

La candidatura de Mazón era un secreto a voces desde hacía semanas, pero no se hizo oficial hasta que la hasta ahora presidenta regional de los populares, Isabel Bonig, anunció primero que no se presentaría a la reelección -a pesar de sus reiteradas manifestaciones en las que aseguró que sí lo haría- y posteriormente dio a conocer su retirada de la vida política, con la renuncia al cargo en el partido y a su escaño en Les Corts. El aspirante a la sucesión dijo sobre Bonig: "No saldrá de mi boca ningún reproche, y estoy muy orgulloso de todo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo".

Previamente, en su intervención ante los militantes, dijo tener un "extraordinario respeto por la labor ejemplar que ha hecho Isabel Bonig. Pasan los tiempos, las etapas y se inicia una nueva era".

Sin cambios en Les Corts

La marcha de Bonig supone también cambios en la estructura del grupo popular en el parlamento autonómico, donde ejercía de síndica. Carlos Mazón detalló que en este momento en Les Corts "hay tres extraordinarios portavoces adjuntos, Miguel Barrachina, Eva Ortiz y Elena Bastidas, y durante esta etapa harán una magnífica labor". También apuntó a que el grupo "es soberano y tiene su propia reglamentación, y yo voy a respetar la autonomía que tiene el grupo". También añadió que hasta la cita de julio "no hemos ganado ningún congreso y quiero ser respetuoso con ese hecho".

Mazón cuenta con el respaldo del aparato de Génova para ser el futuro presidente regional del PP, pero no es el único aspirante. Al igual que en Castellón, se busca que haya un candidato único. Sobre el otro candidato, José Vicente Anaya, dijo que "tiene mi oferta de integración".

Sobre la vinculación de Carlos Mazón con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, respondió que las "etiquetas son de la gente que tiene miedo. Yo soy Carlos Mazón y esto es el 2021".