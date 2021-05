No, como ya hemos contado, Mediterráneo no ha publicado que si tienes entre 40 y 50 años eres un anciano. Durante la pasada semana, se viralizó en la provincia un montaje en el que, sobre una noticia real, esta, alguien cambió la palabra castellonenses por ancianos. Pero como las fake news no entienden de fronteras, la confusión se ha extendido a lo largo de toda España y han sido muchos, algunos nombres muy conocidos, los que han picado; e incluso el tema fue tratado ayer en el programa Liarla Pardo, de La Sexta.

❌Algún aburrido ha decidido convertirme hoy en objetivo de una #fakenews con muy poco nivel. Aquí la ‘gracia’ manipulada compartida en redes sociales y el original ⬇️ pic.twitter.com/NTpYxTAFG3 — Iván Checa (@ivan_checa) 12 de mayo de 2021

Fue el autor de la noticia original, Iván Checa, el que explicó en el programa dirigido por Cristina Pardo cómo había evolucionado un engaño que al principio fue considerado poco más que una anécdota --"era gracioso", indicó el periodista--, pero que con el paso de los días "se fue haciendo grande". "Empezamos a sorprendernos de su magnitud", reconoció Iván, que quiso dejar claro, entre risas, que "no considero ancianos a las personas de entre 40 y 50 años".

Espinar, engañado

Un engaño sorprendente, como indicó el autor de la noticia, porque se ve claramente que la tipografía de la palabra ancianos es distinta a la utilizada en el periódico. Pero eso no fue obstáculo para que mucha gente se lo creyera. Uno de ellos es Ramón Espinar, exsenador de Podemos, quien en su cuenta de Twitter se lamentaba de que las personas de esa edad fueran consideradas ancianas.

Hasta los 40, jóvenes.



A partir de los 40, ancianos.



Una sociedad sin edad adulta, madura. Una locura.



Vía @veronikmellado pic.twitter.com/0V17S8888C — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 15 de mayo de 2021

"Una sociedad sin edad adulta, madura. Una locura", se lamenta Espinar en el mensaje. Pese a ser advertido por muchos usuarios, e incluso desde el periódico, que se trataba de un bulo, no ha retirado el mensaje de su cuenta. "¿De verdad te has creído este fake que podía haber hecho mi sobri de tres años?", le afea un usuario.

