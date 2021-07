El avance en la expansión del coronavirus por la nueva variante delta, más contagiosa que la británica, que era hasta ahora la mayoritaria, y una cierta relajación de las medidas anticovid han conllevado una explosión de contagios entre los jóvenes, colectivo que todavía no está vacunado. La mayoría de los infectados son asintomáticos o solo sufren efectos leves, pero la edad no libra a algunos de tener que ser hospitalizados e incluso ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos.

Según datos de la Conselleria de Sanitat, la edad media de los ingresados en la provincia de Castellón por coronavirus es de 49,8 años. En concreto, los porcentajes son los siguientes: de 16 a 34 años un 17%, de 35 a 50 un 44%, de 51 a 65 un 22% y de 66 a 75 un 6%. La mayoría de los contagiados que requiere hospitalización no están todavía inmunizados, aunque también los hay que sí han recibido la pauta completa. Y es que la vacuna no tiene una eficacia del 100% y es ese recoveco de protección que queda sin cubrir el que puede ocasionar más contagios en inmunizados si hay una gran circulación del virus como está ocurriendo ahora.

Aumento de ingresados por covid

Actualmente, en la provincia de Castellón hay 28 personas hospitalizadas, lo que supone siete más que el pasado miércoles y más del doble que hace una semana cuando había 12. De estas, tres se encuentran en estado crítico.

El jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y especialista en Medicina Interna del Hospital General de Castelló, Jordi Usó, explica que están ingresando «cada vez a más gente menor de 45 años no vacunada, está habiendo más mujeres, antes eran más los hombres los que ingresaban». «De todos modos, también está habiendo personas que se han reinfectado, por ejemplo, tenemos a una mujer de 42 años que tiene desde en enero la doble pauta», detalla el doctor, quien subraya que una dosis de la vacuna «no vale para nada» hay que esperar 15 días después de la segunda para alcanzar la inmunidad.

Actualmente, la paciente más joven que hay ingresada en el Hospital General de Castelló por covid tiene 19 años y también hay otra chica de 24 años y varios treintañeros, indica el doctor Usó. Uno de los casos más graves que han tratado estos días es el de un chico de 31 años que fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero que ha sido trasladado a la Fe de València porque es uno de los únicos hospitales de España que dispone de un dispositivo que funciona como si de un pulmón artificial se tratara. «Con la gente joven hemos de intentarlo todo», remarca este médico internista.

Llamamiento a la concienciación

Además, el doctor Usó lamenta la falta de concienciación y advierte de que como sociedad «no hemos aprendido a desescalar de forma segura, hemos sido muy permisivos y eliminar la mascarilla en exteriores ha sido un error porque se ha dado la sensación de que el virus había pasado», como ponen de manifiesto los datos diarios de nuevos contagios.

Efectividad de la vacuna contra el coronavirus

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, subrayó que la pauta completa de Pfizer, Moderna o AstraZeneca protege cerca de un 95% de padecer la enfermedad de forma grave, pero esta efectividad se reduce cuando se trata de prevenir la infección. Este hecho unido a que la variante delta «puede reducir entre un ocho y un 10% la efectividad de las vacunas, supone un vacío en la protección». Además, entre los expertos empieza a preocupar si las dos dosis no aseguran ya la inmunidad a algunas personas que fueron vacunadas a principios de año, por eso consideran que debe analizarse este asunto por si fuera necesario a aquellos que han reducido sus anticuerpos administrarles un tercer pinchazo de recuerdo.

El doctor Navarro considera que el repunte de casos incontrolado que se está produciendo obligará al Consell a ir más lejos en las restricciones, especialmente, en espacios colectivos.

Ingresados no inmunizados

Al igual que ya han hecho algunas comunidades para concienciar sobre los beneficios de la vacunación, ahora la Conselleria de Sanitat está analizando cuántos de los ingresados no se han vacunado, ya sea porque son negacionistas, porque no han completado la pauta o porque todavía no han sido llamados para ello. Andalucía hizo público esta semana que el 63% de hospitalizados no está vacunados, mientras que Cataluña ha cifrado en un 77,6 % los ingresados en las UCI que no han sido vacunados, aunque desconoce cuántos de los críticos no quisieron inmunizarse.