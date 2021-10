Después de preguntar a los lectores de Mediterráneo por su restaurante preferido en Castellón, así como por el plato que mejor elaboran en el mismo hemos elaborado el ránking que mostraremos a continuación, con unos 200 locales repartidos por toda la provincia. Han sido miles los usuarios que han participado en el concurso y gracias a sus opiniones ahora pasaremos a formular encuestas en esta misma web para dilucidar en primer término cuál es el mejor restaurante de cada localidad y entre los ganadores, saber cuál es el mejor de la provincia atendiendo a la opinión del lector.

Destacar que hemos dejado fuera a franquicias como Burguer King, Pingüins, Asoko o The Fitzgerald al entender que sus establecimientos no son típicamente de Castellón, pese a que sí habían sido elegidos por algunos lectores (para gustos, colores). Señalar también que muchos de los restaurantes mencionados han recibido varios votos, y que algunos indecisos no han sido capaces de elegir un plato entre todos los de la carta de su restaurante preferido. Repetimos por último para los más susceptibles que esta es la opinión de quienes han votado en la encuesta, abierta todavía a todos y cada uno de los usuarios de nuestra web.

Comenzamos la lista por los municipios en los que ha sido elegido solo un establecimiento en cada uno de ellos. Son los siguientes:

La Vall d’Uixó

Restaurante El Guano: Arroces

Sant Mateu

Hotel Rural Hostal de Cabrit: Chuletón de ternera madurado en Yakitori

Cabanes

Área de servicio 40 PIES: Parrilla, paella, bocadillos y tapas

Atzeneta

El Mangranar: Todos

Sant Joan de Moró

Casa Bou: Pulpo con alioli. Rabo de toro

Eslida

Restaurante Paquita: Fideuá. Brascada

Borriol

Mesón Del Cordero: Chuletas

Vistabella

Tasca Pili: Comida casera en general, no sabría decidirme por un plato. El bodillet de tota la vida

Culla

Restaurante La Carrasca: Olla de garbanzos con pelota. Conejo en salsa de almendras

Altura

La Farola: Canelones

La Barona

Casa Julián: Cabritillo al horno de leña. Tombet

Betxí

Restaurant Muntanyeta de Sant Antoni: Pulpo a la brasa

Benassal

Restaurant Novella: Tombet de benassal

Artana

Restaurante Casa Pilar: Arroz de pato con anguilas. Arroz de bacalao y carabineros

Cinctorres

El Faixero: Ternasco al horno. Conejo al chocolate

Benlloc

Casa Perito: Canelones. Carrilleras

Catí

Casa Banys L'Avellà: Todos

Más oferta gastronómica tienen atendiendo a estas primeras votaciones otros municipios como Vila-real, Segorbe, Gaibiel, l'Alcora, Vilafranca, Vilafamés, Torreblanca, Grau de Castelló, Benicàssim, Vinaròs, Llucena, Benicarló, Morella, Peñíscola, Onda, Almassora, Burriana, Vall d’Alba, Orpesa, Alcossebre o Nules, como pasamos a mostrar a continuación:

Vilafranca

L'Escudella Vilafranca: Napoleones

La Taverna Del Forn Joan Forés: Chuletón de buey

Los Arcos: Cuajada

Gaibiel

Restaurante el Porvenir: Conejo al ajillo. Pato a la naranja. Paella

Restaurante La Mecedora de la Abuela: Paella valenciana

Segorbe

Gastroadictos: La piedra de queso

Restaurante Masía Durbá: Solomillo al foie

Restaurante María de Luna: Olla Segorbina

Tasca el Palén: Perdices

Senda de la Brasa: Chuleta a la piedra

Restaurante Ambigú: Croquetas

L’Alcora

Restaurant Sant Francesc: Bacalao al horno

Restaurante Mac Numm: Aperitivos y arroces

Asador Zafra: Jamón recién cortado

La Espuela: Calamares

Restaurant Lago Azul: Arroces

Vilafamés

La Vinya: Tapas

La Tasqueta: Platos de temporada

Calauela: La ensalada calauela

El Rullo: Cordero

Pinar Ver: Carne a la brasa

La Coveta Tapas Bar: Coveburguer casera

Llucena

Bar Restaurante la Perla: Rabo de toro. Conejo con caracoles blancos. Carrillera al vino tinto. Piquillos rellenos con salsa de marisco. Crepe de bogavante. Tiramisú. Tarta de queso

Hotel El Prat: Todos

Mesón Media Luna: Carrillada

Torreblanca

Mesón Torreblanca: Cualquier arroz meloso

Pica Pica: Alcachofas con sepia

El Piero: Ternasco

Restaurante Columbretes: Pulpo a la brasa. Arroz

Vila-real

Ca Esteve: Tartar de pez limón

Restaurante El Vasco: Goxua

Los Maños: Carne curada

Quesomentero Cheesebar: Panmentero español

Restaurante Cal Dimoni: La paella

Bodegón de Carlos: Secreto Ibérico con licor de Cassis

Restaurant Al D'Emilio: Los arroces. Arroz de pato. Tarántulas de atún rojo. Tacos de patata con sepia. Tataki de atún con aguacate. Fritura de verdura con salsa de chile, las croquetas de pollo, el salmorejo de mango.

Espliego Restaurante: Rabo de toro

El Miso: Ensalada

Els Lluïsos: Manolito

Cuina de Sabors: Raviolis. Arroces. Buñuelos bacalao

Grau de Castelló

Restaurante El Rebost Vermuteria: Torreznos de Soria

Restaurant Casa Juanito: Arroz con bogavante. Arroz del senyoret

Casa Lola: Arroz

Restaurante J. Zamora: Los Arroces son todos exquisitos

El mirador del Port: Los arroces

Restaurante Mediterráneo: Arroz a banda

Restaurante El Galeón: Todos, pero los arroces y pescados los borda. Fideuá.

El Perrico: Los callos. Salsa de anguila

Fernando’s: Pulpo braseado

Tasca del puerto: El arroz. Marisco. Pescado a la brasa. Arroz del senyoret

Restaurante Brisamar: Cigalas a la plancha

Las Planas: Sepia a la plancha

Ay Karmela: Tartar de atún

El Escull: Arroces

Terra Milles: Pescado de temporada

La Borda: Pinchos variados

Puerto Playa: Torreznos de Soria. Revuelto de gambas y espárragos. Enterita a la plancha

Restaurante Rafael: Pescado

Restaurante La Ola: Paellas

Casa Santiago: Lubina

Goah Restaurante: Coca Fernando

Benicàssim

Casa Sergio: Paella de marisco. Arroces.

Olivia Benicàssim: Rocks de Berenjena

La Suculenta: Ensaladilla de perdiz escabechada

Villa Angelita: Producto de temporada

La Manduca: Codillo. Secreto

Restaurante Desierto Benicàssim: Arroz con bogavante

El Mercado Gin & Bar: No es uno, es el conjunto de todos

Tasca el Charquito: Jamón. Parrillada de cerdo ibérico

Nou Café: Patatas con queso

Amar Restaurante (Voramar): Arroz de sepia bruta y alcachofa. Calamares

Selma Junior: Paella. Ensalada de cigalitas, con alcachofas y virutas de jamón ibérico

Dolores!: Arroces

El Refugi: Los calamares

Botavara: Patatas bravas

Playachica: Wok amazonico

Mala Pecora: Tabla de embutidos y quesos italianos

Ciento 2 Taberna: Cualquiera de sus platos son excelentes: Croquetas de pollo y trufa, carpaccio, tacos de atún, carabinero con huevos y patatas. De postre, la tarta de manzana o el helado de horchata. Arroz con secreto y tirabeques

Meson Bodega DOMA: Todos

Kamikaze street food: Albóndigas

Club Palasiet: Fideuá de langosta

Amazonico: Picaña

Rebost de Roures: Croquetas. Arroz de pulpo

Restaurante Villa Sofía: Pulpo

Capicúa: Carbón negro de txipirón

Vinaròs

Restaurant Rubén Miralles: Carpaccio de Langostino de Vinaròs con maíz tostado, caviar de AOVE y aceite canetera

NOU Bar: Calamar con alcachofas y mustarda. Carne bajo temperatura

Restaurante Bergantín: Pescados y mariscos

Restaurante Nou Parada: Cualquier arroz

Peñíscola

El pescador Ermitaño: Arroz y postres

Casa Jaime: Arroz Calabuig

Tío Pepe: Arroces. Manitas deshuesadas con marisco.

Restaurante Roca Mar: Mariscada

Restaurante Timonel: Pescado fresco.

Restaurante Arrocería El Caracol: Arroces

Restaurante Xulos: Cualquier pescado

Sebastian en Perla Blanca Restaurante: Carne

Restaurante El Cañar: Los postres

Morella

Daluán: Todos los que lleven trufa. Milhojas de cecina y foie

Vinatea: Paletilla de cabritillo. Absolutamente todos riquísimos

Mesón Del Pastor: Fideos fritos con setas de cardo, ajos tiernos y foie

Hotel Restaurante Cardenal Ram: Arroz en rabo de toro

La Fonda Restaurant: Bacalao. Rabo de toro. Ternasco

Casa Roque: Migas

La Fonda Moreno: Manitas de cerdo a la brasa

Burriana

Can Ros: Paella valenciana

La Tasca de Ricardo: Atún. Arroz con ortigas de mar

Pinocchio: Pasta italiana. Las pizzas

Restaurante Macadan: Buñuelo de bacalao

Gastro-bar Ca la Rosa: Arroz de sepia, alcachofas y galeras

Bombora's Gastro Heladería: Arroz de pulpo y alcachofas

El Grill Negre: Patatas bravas. Hamburguesa burrianera

La Jorgería: Arroz de bogavante. Steak tartar. Croqueta de rabo de toro

Onda

Restaurante Hermanos Navarro: Paella a leña

Restaurante El Cid: Rodaballo al horno

Restaurante Toledo: Canelón de carrillera, foie y trufa

Vinoteca K La Macu: Las croquetas espectaculares, la de gamba roja mi preferida.

La Piazza Onda: Cualquier pasta

Almassora

La Piazzetta: Pizza de salmón. Puntilla con pimientos de padrón. Tallarines con frutos del mar

Frankfurt 87: Club Sandwich. Brascadas

El Tasazu: Paletilla

Restaurante Sidrería Sanabria: Carne a la brasa

Florida: Bocadillo de secreto

La Rúa Grill-bar: Rollers. Croquetas de carne

Vall d’Alba

Cal Paradís: No sé elegir. Tomata de penjar

Mas de Roures: La paella

Orpesa

Boga Tasca: Carne a la brasa. Rodaballo a la brasa. Pescado a la brasa

Le Vin Rouge Maître-Cavista: Steak tartar preparado en sala

Opalo restaurante: Steak tartar

La Casa Encesa: Manitas rellenas de foie. El pulpo a la brasa

Puerta del Sol: Arroces

Benicarló

Raúl Resino. Espuma de galeras

Restaurante Chuanet: Arroz Chuanet. Arroz con espardenyes. Los arroces y pescados

Mar Blava Restaurante: Carpaccio de lubina con mango

Cor de Carxofa: Risotto de setas y espárragos. Corazones de alcachofa

San Rafael: Salmorejo

Alcossebre

El Pinar: Fideos del senyoret. Paella de marisco. Arroces

Restaurante Túnel: Arroz con ortigas y pulpo

Restaurante Can Roig: Arroz del señoret

Mesón Ximo: Lubina a la espalda

Atalaya restaurante: Arroz cremoso de presa ibérica y kale frito

Gaudir Restaurant: Pato con cacao. Solomillo

La Villa Restaurante: Pulpo braseado y arroces

Restaurante Apartamentos Dora: Arroces

Nules

Bar Caja Rural: Los arroces. La sepia. La paella

Restaurante Casa Rabitas: Los postres

Marea: Arroz del senyoret

Cafo's: Pescados y mariscos

Y, por último, exponemos los negocios votados por los lectores de Mediterráneo en la capital de La Plana. Adelantamos que los hay de todos los gustos y colores. Y si no, pasen y vean:

Castelló

15 Tapas & ginclub: Tataky de Atún de Almadraba con alga. Ravioli de rabo de toro, con crema de boletus y nueces. Manitas de cerdo deshuesadas rellenas de carrillera. Ensaladilla rusa.

El Pairal: Un rossejat. O cualquier pescado. Bueno, o cualquier entrante. Solomillo con foie, setas y salsa Oporto. Lubina asada con tallarines de calamar. Lubina a la espalda con angulas, ajo y guindilla.

Gran Reserva: Lechazo. Tortillas

A Taula (Hotel Jaume I): Menú degustación

La Abacería: Boquerón Malagueña. Ensalada Campesina. Chuletas Cabritillo. Kebab de entrecot

Restaurante Alfredo: Erizos. Rodaballo al horno con patatas. Arroz con bogavante

Instinto Carnívoro: Chuletón de vaca rubia gallega y de wagyu entre otros más tipos de ternera

El Grill Negre: Hamburguesa Red Velvet. Las bravas.

Trenkaclosques bar: Fideuá

Casa Teresa: Ternasco

Le Otto Pizza: Pizza napolitana

Restaurante Taperia Bona Vida: Ensalada de queso de cabra

La llanda Vermut-bar: Ensaladas del mes

Temprado 19: Costillas glaseadas. Tataki de atún. Presa ibérica

Asador 7 de Julio: Chuletón de Buey

La Cuina de Fernando: La coca de tomate. La enterita. Canelón blanc i negre. Ravioli con sardina ahumada

Restaurante Saboritja: Carnes, paella y montaditos

Buenajera: Todos

El Cigró: Arroces y postres

La Llenega: Bocaditos de foie. Sandwich de rabo de toro. Lingote de cochinillo

Restaurante Casa dels Capellans: Sopa de almendra

Sopa de Lletres: Arroz a la llauna

Corpore Sano Duo: Sopa fría de mango, yogur griego y zanahoria

Los Arcos: Calamar plancha entero

Mesón Navarro: Carne a la brasa. Entrecot. Croquetas

Mesón Navarro II: Carne a la brasa

El pixavi gastrobar: Alcachofas con huevo y con jamón

Izakaya Tasca Japonesa: Menú degustación

Plan B Castellón: Los arroces

Malabar: Tataki y pulpo

Restaurante Candela: Croquetas

Restaurante Rústico: Paella de Castellón

Flote: Pinchos. Costilla a baja temperatura. Arroz salteado con langostinos y setas. Ensalada. Rabo de toro. Hamburguesa de cabra. La tosta de carpaccio de papada, huevo de codorniz y pimiento de padrón. El Donut de torrija

El Colmado: Tosta de Jamón de pato

Cru Vinería: Tartar de atún sobre tuétano

Bar Restaurante Nou Roca: Arròs a banda

La Rua de Pau: Bocadillos y tapas

Suglagu: Patatas hojaldradas. Canelones carrillera. Albóndigas

La Bancada: Pulpo

Vinnela: Chuletón de vaca gallega a la brasa

Can Manel: Todos, pero los postres son especialmente buenos.

El Coralet: Canelón coralet. Arroces

Acordes Gastrobar: Sus tapas

Marisquería Galicia: Arroces de diez, pescados, y el rey del pulpo tanto a la gallega como a la brasa. Tellinas

Lino Gastronòmic: Arroz. Steak tartar

Restaurante Eleazar: Entrecot

Taberna El Roble: Tacos de atún con chocolate blanco

Restaurante Cremor: Todos

El Asador de Ángel: Chuletón de buey. Mollejas. Chuletón de vaca

Le Bistrot Gastronómico: Maki Sushi. Pad Thai. Pulpo. Tataki de atún

Restaurante Arrocería Ca la Mary: Arroz del señoret. Arroz de bogavante caldoso

Sushi Nuri: Sushi, gyozas, témpera de gambas

ROKU: El taco de cangrejo

D´AUTOR Restaurant: Calamar con puré de piquillos

Puerta del Sol: Tarta de queso

Cafeteria Restaurante La Coquette: Arroces en paella

Los Hidalgos: Codillo

Las Bocas: La sepia

Maños II: Lenguado a la meunière

Restaurante Casa Enrique: Carne a la brasa, ensalada de codorniz. Olla casera.

Restaurante Casa Mercedes: Carne y pescado a la brasa

Restaurante Luisy: Berenjenas rellenas

Entrefogon​es by JR: Arroz del señoret

Tasca La Caseta: Cualquier pasta

Apuntar por último que a partir de la próxima semana será cuando lanzaremos también en Mediterráneo las diferentes encuestas para que nuestros usuarios puedan votar entre lo bueno, lo mejor.