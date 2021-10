La rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, participará en la II edición del premio Mujeres del Mediterráneo, evento que se celebrará el 27 de octubre en el hotel Intur de Castelló. Este año, el homenaje será para Dolores Corella, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UV y jefa de grupo en Ciberobn.

¿Qué supone para la UV este reconocimiento que recibirá la profesora Dolores Corella?

Una universidad con tradición como la nuestra es una comunidad universitaria compuesta por profesorado, investigadoras e investigadores, personal técnico, de administración y servicios y estudiantes. En ese sentido, cada vez que premian a una persona o entidad parte de la Universitat, el orgullo es y ha de ser generalizado y compartido. Siempre que se nos notifica, tratamos de darle la mayor difusión y apoyo porque como institución nos sentimos orgullosos y orgullosas de nuestra gente, de su trabajo y su esfuerzo, y de sus resultados de excelencia.

¿Qué podría decirnos sobre Dolores Corella y su trabajo?

¿Qué decir de alguien que ha superado todas sus etapas de crecimiento personal y laboral con excelencia? Y no lo ha tenido fácil. No solamente fue la mejor nota de Selectividad de la provincia de Castellón en su día, sino que después fue Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado y una investigadora de excelencia a partir de entonces. Quisiera destacar algo que se destila de ella y que como rectora de la UV debo poner en valor: la Dra. Dolores Corella siempre ha querido estar vinculada a la Universitat, y esto es algo que yo valoro especialmente. Desde su elección de centro donde cursar su licenciatura cuando era más joven, pasando por su voluntad de seguir investigando en la universidad más tarde y, finalmente, por su consolidación como una de las investigadoras (e incluyo hombres en esta afirmación) de mayor prestigio de esta universidad.

"Corella es una investigadora no solo con altas capacidades, sino también con pasión y con compromiso"

Corella es una investigadora no solo con altas capacidades, sino también con pasión y con compromiso. Creo que eso es clave. Si unes el talento a la capacidad, esfuerzo, compromiso y dedicación, la comunidad científica recoge frutos como los que nos ha brindado la profesora Corella a lo largo de su carrera investigadora.

Pero más allá de esa pasión, compromiso, talento y enorme capacidad, destacaría su visión. Procediendo de un campo de una gran profundidad como es la Biología Molecular y la Genética, adoptó una visión multidisciplinar, partiendo de la Medicina Preventiva, y más tarde amplió esta perspectiva a un ámbito distinto como es el de la Ciencia y la Tecnología de los alimentos.

Contar con profesores e investigadores como Dolores Corella imaginamos que enriquece el ámbito académico y profesional de la UV, ¿no es así?

Evidentemente. El orgullo institucional que siente la Universitat de València es inmenso. Al margen de los numerosos reconocimientos a título individual y honores científicos para ella y para su universidad, como es encontrarse entre las y los investigadores altamente citados en varias ocasiones, para nosotros, contar con profesionales como ella supone poner en valor y proyectar lo que somos como institución.

"Como rectora es una alegría y todo un orgullo que Corella reciba este gran reconocimiento"

¿Cree que la mujer goza en la actualidad del prestigio y visibilidad adecuado dentro del mundo académico?

Actualmente esto depende mucho del ámbito académico al que hagamos referencia, pero por norma general todavía queda mucho por hacer. Siempre mencionamos las STEM, ese ámbito dedicado a las Science, Technology, Engineering and Mathematics en el que las mujeres no estamos ni cerca de sentirnos incorporadas. No siempre por barreras exógenas, sino muchas veces por barreras propias que nos autoimponemos y que hacen creer a las niñas que no pueden ser científicas. Pero sí pueden ser científicas. Es más, sí deben ser científicas. Deben ser lo que quieran. Así, cuando contemos con las suficientes niñas que crean que pueden ser científicas y acabemos con las barreras que aún quedan, como los diferentes niveles de confianza que se depositan en hombres y mujeres, podremos tener una visibilidad adecuada.

Como rectora de la UV ¿se ha marcado algún reto al respecto?

Por supuesto. Una de las cosas más inmediatas que podemos hacer es visibilizar, y como rectora estar presente, apoyar activamente todo aquello que vaya orientado al empoderamiento y a la generación de referentes. Referentes como Corella y otras muchas investigadoras con las que contamos en la UV. Y a medio y largo plazo impulsando programas como Girls 4 Stem, la cátedra de brecha digital de género que creamos con la Generalitat Valenciana, y múltiples programas impulsados por un vicerrectorado específico orientado a la Igualdad en la UV por primera vez en su historia.

Dentro de la Universitat, con asignaturas orientadas a conseguir los objetivos de igualdad de género, con visiones interdisciplinares. Y desde una perspectiva de gestión, también impulsando la promoción de las mujeres PDI a posiciones superiores, equiparando así las ratios hombre-mujer en los niveles superiores de la carrera investigadora, un proyecto que por supuesto traslado al ámbito estatal como presidenta de la Comisión Sectorial de Profesorado de CRUE-Universidades Españolas. La meta es alcanzar la plena igualdad de género en todos los ámbitos universitarios.

En definitiva, el reto es poner el foco, tenerlo en cuenta, visibilizarlo, aportar recursos, lucharlo y tener presente que no podrá ser algo rápido, pero sí un reto que conseguiremos sacar adelante.