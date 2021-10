Expertos urgen el pasaporte covid para forzar a los no vacunados en Castellón

En la última semana los ingresados se han disparado hasta los 61 de ayer, 36 más en solo una semana, con 11 personas en estado crítico. El 70% de estos no está inmunizado.

Para intentar captar a los rezagados, especialmente, en el grupo de edad de 20 a 40 años, Sanitat ha puesto en marcha una campaña de puntos móviles para acercar la inmunización. Prueba de ello será el espacio que se instalará mañana por la tarde en el centro comercial Salera, después de que el pasado 1 de octubre esta iniciativa permitiera vacunar a más de 100 personas.

"Insolidarios" de la vacunación

Pero, los expertos piden ir más allá y pasar a la acción para forzar a los «insolidarios» que pueden provocar importante rebrotes ahora que han empezado los virus estacionales propios del otoño a los que continuará la gripe.

El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, reconoció ayer que con un 10% de la población adulta sin vacunar, unido al hecho de que no haya una dosis autorizada para menores de 12 años y el porcentaje de personas que van perdiendo la inmunidad adquirida «provocan que tengamos un verdadero problema».

«La sociedad debe tomar medidas y como no se les puede obligar hay que convencerlos y ponerles trabas para acceder a los espacios cerrados, por lo que aplicar el pasaporte covid en cines, restaurantes, teatros o puestos de trabajo sería una medida». «No podemos pecar de buenismo, este asunto hay que abordarlo de un modo enérgico», señaló el doctor Navarro.

El ejemplo de Italia

Igual opinión comparte el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, el enfermero castellonense José Antonio Forcada, quien reconoce que si no existe un marco legal que obligue, como sucede, por ejemplo, en Italia a obligar a los trabajadores a vacunarse hay que poner en marcha el pasaporte covid. «Hay algunos que todavía no se han enterado de los riesgos que supone el covid y no se vacunan contribuyendo a la difusión del virus», lamenta Forcada.