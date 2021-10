El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este miércoles el pasaporte covid como instrumento para "dar mayor garantía" a la población y para aumentar la vacunación entre el 10% de la población diana que aún falta por inocularse en la Comunitat Valenciana. Puig, en declaraciones a los medios, se ha referido así preguntado por las declaraciones del investigador de Fisabio Salvador Peiró respecto a que no le ve sentido al pasaporte covid porque genera una "falsa confianza".

Al respecto, ha comentado que no se trata de discutir con un científico, sino que este certificado es un instrumento que ya se aplica en Italia, Francia o Alemania para "dar mayores garantías" y potenciar la vacunación. En ese sentido, ha recalcado "aún no estamos vacunados todos" y que es "importante que el escudo de la vacunación tenga el mayor desarrollo posible".

Vacunación menores de 12 años

Por otra parte, respecto a la vacunación de los menores de 12 años, ha recalcado que el Consell "siempre" aplicará los criterios que marquen los expertos y en ese sentido se ha referido a que aún hay "una cierta discusión científica" sobre la conveniencia de vacunar a los menores de 12 años. Por ello, cuando la EMA y la Agencia Española de Medicamentos "se pronuncie y se tome una decisión en el Consejo Interterritorial la aplicaremos".

Con todo, ha comentado que "desde luego" es cierto que la población "no inmunizada es la población que ahora tiene más riesgo"

y como responsable político le "preocupa" las personas no vacunadas porque "tienen más riesgo". "Pero no digo que se tengan que vacunar, se vacunará a los colectivos que digan los expertos", ha aclarado.

Tercera dosis

Así, ha señalado que se va a administrar una tercera dosis para reforzar a los colectivos con mayor vulnerabilidad y recalca que "lo prioritario es la vacunación global de los territorios cercanos y no vacunados". Por ello, ha recordado que la Comunitat abogó por la liberalización de las patentes porque "hasta que no haya una vacunación global no habrá una solución global" y en ese sentido ha insistido en que la producción de las vacunas aumente para llegar a la máxima población posible.

Mayor concienciación

Del mismo modo, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha apuntado la necesidad de que todos se conciencien sobre el pasaporte Covid mientras no haya el amparo legal que permita a las comunidades autónomas regular su implantación, y considera al respecto que todos los sectores, tanto del ocio como grandes eventos deportivos y festivales de música, "están por la labor de implantar" esta medida.

Incluso ha recordado que la Conselleria de Sanidad se ha ofrecido para favorecer que cuando lo soliciten y se pongan a la venta las entradas de estos eventos, instalar en los accesos un punto de vacunación.

Barceló, que ha hecho estas declaraciones durante la visita que ha realizado a las obras del nuevo edificio oncológico del Hospital Provincial de Castellón, ha recordado que el Gobierno central está estudiando desde hace tiempo la posibilidad de establecer el pasaporte Covid.

"Nosotros lo que hemos hecho es regularlo a través de protocolos, pidiéndole a los patrocinadores, promotores y organizadores de grandes eventos que, dentro del derecho de admisión que puedan regular, contemplen el pasaporte Covid, teniendo en cuenta que lo que preocupa es la aglomeración y número de personas que se concentran", ha comentado.

Al respecto, ha recordado que si se exige este pasaporte Covid en algunos de estos eventos, tendrán algunas ventajas, pues ahora hay zonas separadas para el consumo y para escuchar música, pero si los promotores lo implantan, "podríamos dejar que las personas pudieran consumir en otras zonas", ha dicho.

Barceló ha señalado que "aunque no es descartable que pueda generar una falsa seguridad, es necesario ir recuperando la normalidad, y solo se puede conseguir con la vacuna". "Es cierto que el porcentaje de vacunados es cada vez mayor y, por tanto, las personas que acudan a festivales entendemos que generamos esa sensación de que es importante estar vacunado", ha concluido.