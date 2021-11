La Universitat Jaume I de Castelló se ha posicionado en el listado de investigadores altamente citados mundialmente con tres destacados profesores: Iván Mora-Seró, Juan Bisquert y Víctor Flors, según la última edición del ranking Highly Cited Researchers, elaborado anualmente por la compañía norteamericana Clarivate Analytics. De los 108 investigadores e investigadoras españoles incluidos en la lista, 15 están en las universidades públicas valencianas: tres en la Jaume I, cinco en la Universitat de València, cinco en la Universitat Politècnica de València, uno en la Universidad Miguel Hernández de Elche y uno en la Universitat d'Alacant.

Los profesores Juan Bisquert e Iván Mora-Seró, del campo de la química, pertenecen al Instituto de Materiales Avanzados (INAM), lo que sitúa a esta estructura investigadora en un alto nivel de reconocimiento internacional, mientras que Víctor Flors, vinculado a la ciencia de plantas y animales, es personal docente e investigador del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Los tres se sitúan entre los científicos más destacados en la edición de 2021 después de haber publicado los artículos más citados en los últimos diez años.

Juan Bisquert

El profesor Juan Bisquert es catedrático de Física Aplicada y director del Instituto de Materiales Avanzados. Cuenta con más de cuatrocientas publicaciones en revistas de investigación y una serie de libros de referencia, Physics of Solar Cells y Nanostructured Energy Devices. Es editor senior de la revista Journal of Physical Chemistry Letters y miembro de la junta asesora de Energy & Environmental Science. Cuenta con 39.000 citaciones y un índice h de 100. Realiza investigación experimental y teórica sobre los materiales y dispositivos para la producción y el almacenamiento de las energías limpias. Sus principales temas de interés son los materiales y procesos en las células solares de perovskita y la producción de combustible solar.

Iván Mora-Seró

Por su parte, Iván Mora-Seró es investigador del Departamento de Física y director del Grupo de Semiconductores Avanzados en el Instituto de Materiales Avanzados. Obtuvo el premio Idea en la edición de 2011 en la categoría de ciencias fisicoquímicas, ha publicado más de 230 artículos que han recibido más de 22.000 citas y su índice h es de 67. El año 2016 fue becado por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. Sus investigaciones se centran en los nuevos conceptos para la conversión fotovoltaica y la emisión de luz (LED y amplificadores de luz) en base a los dispositivos de nanoescala y materiales semiconductores (puntos cuánticos y perovskitas de haluro). En la convocatoria de 2016, consiguió una Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) de dos millones de euros para desarrollar el proyecto No Limit durante cinco años.

Victor Flors

Víctor Flors pertenece al grupo de investigación Metabolic Integration and Cell Signaling. Cuenta con más de 10.000 citaciones, más de un centenar de publicaciones y un índice h de 46. Es revisor de publicaciones científicas como Nature Chemical Biology, Plant Physiology o New Phytologist, entre otras, y coordinador del Grupo de Resistencia Inducida de la International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC). Sus principales líneas de investigación se centran en el sistema inmune de plantas e interacción con el entorno y en los mecanismos de acondicionamiento del sistema inmune vegetal conocidos como «defense priming». Cuenta con numerosos proyectos públicos y de colaboración con el sector privado con una notable implicación en la transferencia al sector productivo, así como en la investigación fundamental.

Highly Cited Researchers identifica al personal científico influyente que ha obtenido reconocimiento constante mediante un alto número de citas. En esta edición han seleccionado más de 6.600 investigadores en 21 campos de las ciencias y de las ciencias sociales en función del número de artículos altamente citados que han publicado desde enero de 2010 hasta diciembre de 2020. La metodología se basa en datos y análisis realizados por expertos bibliométricos en el Institute for Scientific Information at Clarivate. Usa InCites Benchmarking & Analytics, Essential Science Indicators y una compilación única de métricas de rendimiento científico y datos de tendencias basados en recuentos de publicaciones académicas y datos de citas de Web of Science, donde solo tiene en cuenta los highly cited papers, aquellos artículos de impacto excepcional que se clasifican en el top 1% de las citas por campo científico y año. De los 6.600 investigadores e investigadoras, 3.774 son reconocidos por su desempeño en campos específicos y unos 2.828 por su desempeño en varios campos.