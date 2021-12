Crisis en el PP de Castellón: Ballester ve la decisión del PPCV de crear la gestora en Onda «totalmente arbitraria»

La alcaldesa de Onda y hasta ahora presidenta de la junta local del PP en la población, Carmina Ballester, definió este martes la decisión de la dirección del PPCV de cesar a los cargos elegidos por unanimidad hace apenas un mes y crear una gestora como «totalmente arbitraria».

Ballester aseguró a este diario que todavía no había recibido la notificación oficial razonada, por lo que cuando tenga acceso a ese documento ella y su equipo harán una «valoración sosegada» para decidir entonces que acciones emprenden, entre las que se cuenta la posibilidad de presentar un recurso contra el dictamen del comité ejecutivo regional que preside el alicantino Carlos Mazón.

Sí anunciaron desde su entorno que solicitarán al Comité de Derechos y Garantías el detalle sobre qué puntos del código ético popular se entiende que ha incumplido la junta de Onda que, recordaron, fue «proclamada por unanimidad de todos los afiliados hace un mes».

En este sentido, Carmina Ballester, quien insistió en que no entiende «qué ha pasado», aseguró que «la junta local no ha hecho nada que vulnere los estatutos del partido y que pueda justificar una decisión como la adoptada de crear una gestora». Por otra parte y en cuanto a las carencias de coordinación a las que apuntó el comité regional, la alcaldesa afirmó que la dirección cesada «funciona perfectamente», y dijo no ver «problema alguno» en las relaciones de esta con el resto del partido.

Silencio de Aguilella

Por su parte, el secretario general del PPCS y concejal de Hacienda en Onda, Salvador Aguilella, uno de los protagonistas en este grave desencuentro interno de los populares castellonenses, optó por no hacer valoración alguna sobre la expulsión de Ballester de los cargos orgánicos con la excepción de su puesto en el comité provincial, a falta de ver qué ocurre en su próxima reunión--.

La alcaldesa de Onda retiró la dedicación exclusiva y, por tanto, una parte del sueldo a Aguilella el 1 de diciembre, así como a la concejala de Igualdad, Elena Albalat, en el marco de la reordenación que realizó en el consistorio tras convertirse en la presidenta del PP de la localidad. Esta decisión es uno de los detonantes para que Mazón haya optado por dar un golpe en la mesa y eliminar la disensión que supone Carmina Ballester en el conjunto del PP provincial. Salvador Aguilella negó su apoyo a la primera edila de Onda en las primarias de marzo, cuando esta presentó su candidatura para competir con Marta Barrachina, si bien se retiró finalmente.

Breve comunicado

Mientras que la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, no ha valorado el cese de Ballester y su equipo, la dirección provincial emitió un breve comunicado al respecto en el que señaló que respetan «plena y absolutamente» la decisión del PPCV. Igualmente recordaron que la «defensa» de sus «siglas y del proyecto común del Partido Popular» se encuentran «por encima de cualquier personalismo», en alusión a la alcaldesa de Onda, a la que recordaron que «el cumplimiento del Código Ético del PPCV» y las directrices de los órganos internos del PP son «incuestionables».

Desde la dirección regional, que apuntó que convocarán la gestora «lo antes posible», la número dos, Mª José Catalá, fue ligeramente más clara sobre los motivos que han llevado al drástico cese de la junta de Onda al hablar de «falta de coordinación con el grupo municipal», así como de un «clima difícil», que estiman que hay que resolver porque «la maquinaria electoral está en marcha». Catalá dejó claro, además, que no les temblará la mano para «tomar decisiones difíciles».