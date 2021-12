Una escolar vacunada en Castellón: «No me daba miedo, tenía muchas ganas»

La naturalidad con la que, en la mayoría de los casos, los más pequeños han aceptado la vacunación contra el coronavirus difiere de la polémica y disparidad de opiniones surgidas en los últimos días, a pesar de la insistencia de las autoridades sanitarias sobre la efectividad y seguridad de la vacuna pediátrica de Pfizer.

Para los niños que este miércoles les tocaba vacunarse fue una jornada de ciertos nervios y expectación porque, tras años sin que hubiera vacunación en los colegios ayer se retomó puntualmente un modelo implantado hace años y que siempre logró una gran cobertura vacunal. «Yo tenía muchas ganas de que me vacunaran, no he tenido nunca ningún miedo», aseguró ayer una alumna del colegio Sanchis Yago de Castelló, quien no ocultaba su alegría, al tiempo que explicó que apenas notó el pinchazo. «No me han hecho nada de daño», aseguró esta alumna de 9 años.

La vacunación contra el coronavirus arrancó en los colegios de Castellón con «normalidad», según la Conselleria de Sanitat. En total, en la primera jornada, se ha inmunizado a 853 niños de 21 centros educativos de la provincia. Las primeras estimaciones de Sanitat apuntan a que entre un 60 y un 80% de los padres ha autorizado la inmunización de sus hijos, lo que se traduciría en cerca del 70%.

Unos de los primeros centros educativos en recibir ayer las dosis pediátricas de Pfizer fueron el Enric Soler i Godes y el Sanchis Yago de Castelló, aunque también se inocularon los viales en los colegios de educación especial y en otros situado en municipios como Almassora o Benicarló.

Repesca

La directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de Castellón, Inmaculada Fabregat, explicó que la Conselleria será flexible, por lo que aquellos progenitores que todavía no han entregado el permiso pueden hacerlo aún para que sus hijos sean vacunados. De momento, el departamento de Ana Barceló no ha concretado cómo se hará la repesca de los alumnos no inmunizados, aunque esta será en los centros educativos, como informó ayer Mediterráneo.

«Organización perfecta»

La enfermera de Pediatría Marta Ortiz ha sido una de las encargadas de inmunizar a los niños del Sanchis Yago. Ortiz ha agradecido la «organización perfecta» del dispositivo que ha llevado a cabo el centro educativo, que ha habilitado un aula con mucha ventilación y el patio con sillas como sala de reposo tras el pinchazo. «Los niños han estado encantados de la vida, había muy pocos padres. Allí hemos puesto unas 110 dosis», ha explicado la enfermera. El dispositivo que acude a los colegios está conformado por un médico o pediatra y dos enfermeras.

Motivos para vacunar

La inmunización pediátrica cobra especial relevancia en la coyuntura actual por tres motivos que detalla el jefe del servicio de Promoción de la Salud y Prevención en las Etapas de la Vida de Sanitat, José Antonio Lluch. «Primero, la incidencia en este grupo es la más alta de todas las edades, si bien es cierto que, por suerte, los niños no suelen padecer un covid grave. Además, su vacunación va a permitir avanzar en la normalización de sus vidas y, en tercer lugar, va a ayudar a reducir también la incidencia general», ha explicado Lluch.

En total, la población diana a vacunar en la provincia de Castellón es de cerca de 42.000 menores que tienen entre 11 y 5 años, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque antes de Navidad solo se inmunizará a los de 11, 10 y 9 años por falta de más dosis.