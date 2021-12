Llegan más tests covid a las farmacias de Castellón

Las farmacias de Castellón tienen previsto este viernes de Nochebuena recibir nuevas remesas de tests rápidos para poder dar respuesta a la multitud de personas que peregrinan por diferentes boticas en busca de una prueba de autodiagnóstico debido a la falta de existencias.

Y es que con la llegada de las reuniones familiares y una mayor propagación del virus son muchos los que quierenea rlizarse un cribado en casa para cerciorarse de que no está contagiado de coronavirus y no puede infectar a un ser querido más vulnerable. De todos modos, los expertos advierten de que la fiabilidad de estas pruebas es elevada, pero no detectan algunos casos donde el infectado presenta una baja carga viral.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, ha señalado que este viernes y la próxima semana tienen previsto la llegada de más pruebas rápidas de venta en farmacia para poder así dar respuesta a la gran demanda. Encontrar estos días una prueba rápida ya sea con muestra nasal o saliva se ha convertido casi en misión imposible.

Falsos negativos

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha advertido, ante la situación de escasez de test de antígenos, que pueden aparecer falsos negativos cuando se realizan sin tener síntomas o si la carga viral es baja, "por lo que un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección".

Por ello, ha pedido hacer un uso responsable de los mismos y seguir las instrucciones del fabricante y pedir consejo al

farmacéutico. Además, remarcan que se debe seguir manteniendo las medidas de seguridad para evitar contagios.

Pruebas de uso profesional

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tal y como anunció este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha emitido la autorización temporal para la dispensación en farmacias de un test de antígenos nasal de uso profesional, fabricado por un laboratorio español para su dispensación al público desde las farmacias comunitarias, del mismo modo que hasta el momento se vienen dispensando los test de autodiagnóstico.

Asimismo, también se ha autorizado por la AEMPS un nuevo test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico, que se suma a los 27 comercializados ya en España.