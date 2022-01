Personal del servicio de limpieza de edificios públicos ha vuelto a concentrarse esta mañana en la plaza Mayor para pedir un convenio justo y un salario digno. Además, pidieron a la administración que tenga en cuenta el salario mínimo aprobado por el Gobierno y que plantee concursos de limpieza que garanticen unas condiciones dignas a las trabajadoras sin adjudicarlos a la baja.

Negociación

Lidón Beltrán, miembro de la mesa de negociación de CCOO, señaló que reclaman "que se aplique el Salario Mínimo Interprofesional y, a partir de ahí, los incrementos salariales que se correspondan, que se pueda negociar". Mari Carmen Durá, responsable del sector en Castelló, recordó que llegamos a un punto en la negociación del 28 de diciembre en la que parecía que acercábamos las propuestas, pero la sorpresa la tuvimos cuando la patronal nos ofreció un alza del 2,5% para el 2022", tras dos años sin subida salarial, porque el 2020 y 21 están pasados, añade Beltrán, que añade que para 2023 la patronal plantea otro 2,5%, para 2024 un 3% y para 2025 un 4%".

Las propuestas

Una propuesta alejada de las reivindicaciones del personal. "Lo lógica sería una subida del 6% para equiparar los salarios al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero con un 5% ya nos conformaríamos, pero no llegan de ninguna manera; dicen que no están autorizados por las empresas a hacer esa subida", detalla Durá, quien explica que están también pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al plus del transporte, ya que la subida que hicieran si el fallo da la razón a los sindicatos, repercutiría mucho en los bolsillos de las empresas. UGT reivindicó que los complementos quedaran fuera del cómputo del salario base. "Nosotros planteamos 2026 un 6%, un tres para 2023 y otro tanto para 2024", apuntando que "Nosotros queremos un convenio que no sea tan largo".

Huelga

Los sindicatos recuerdan que existe la posibilidad de que vuelvan a la huelga indefinida, que fue aplazada a finales de noviembre tras 8 días de paros. "Depende de cómo vaya la negociación el día 19, de continuar con movilizaciones y después reiniciar la huelga", apuntó Durá. Después la idea es hacerla ante la Conselleria de Educación el día 19 y el 28 ante Sanitat, explicó Lidón Beltrán, miembro de la mesa de negociación de CCOO, señaló.

El papel de la administración

Durá señala que la administración tiene «toda la responsabilidad» en el momento en que acepta las bajadas de precio de las empresas en los concursos: «Tendría que tener en cuenta nuestros sueldos, con el precio / hora que ofrecen es imposible que nos los suban». «Ahora están ya en marcha concursos de los limpieza de institutos de Castellón y provincia y colegios, y los precios que van a ofertar son irrisorios», lamenta Durá.

Igualmente, Beltrán critica que «la administración es la principal responsable porque nos corta el arma ante los empresarios si saca a pública oferta un concurso por una cantidad, con precios no revisionables durante el contrato y encima las empresas se presentan yendo a la baja para podérselo quedar». Beltrán recuerda que el SMI lo decretó el Gobierno y se tiene que cumplir.

Beltrán citó el caso del Ayuntamiento de Castelló, institución ante la que se manifestaron, donde según aseguró la empresa se adjudicó el servicio de limpieza con una baja del 13%. Los manifestantes gritaron pidiendo a la alcaldesa que bajara; no lo hizo, aunque sí lo había hecho previamente el concejal de Compromís Ignasi Garcia.

Concursos justos

Antes de sacar un concurso, Beltrán insta a la administración a coger el convenio del sector y ver los salarios y complementos. «A partir de ahí, que hagan su presupuesto teniendo presente que las empresas tienen que pagar salarios, cotización, invertir en material, tener margen de beneficio y que los costes, antigüedad, etc. van a subir. «Refleja eso y que las empresas se presenten con ese mínimo de ahí para arriba, no para abajo; pero no se hace y se adjudican contratos a la baja».

Salario actual

Por su parte, Lidón Beltrán, miembro de la mesa de negociación de CCOO, señaló que en estos momentos el salario bruto anual a jornada completa que perciben las profesionales es de 11.172 euros y el plus de transporte de 898,7. A partir de 3 años trabajados se perciben trienios. Cada 3 años se percibe con el incremento correspondiente de antigüedad, en base al salario de 1993. "Estamos hablando de 16,28 euros al mes", apunta.

Carteles

Entre los carteles que pudieron verse en la concentración podía leerse: "Si hay un Real Decreto que establece mi salario de 965 euros ¿por qué me pagas 784,8 euros?", ejemplificaba una trabajadora. Otros carteles irónicos aludían a sus bajos salarios: "Con mi salario mensual no tengo para comprar sal" o "Es más grande mi alquiler que lo que cobro al mes", rezaba otro.