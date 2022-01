Tras una Navidad prácticamente primaveral, el frío se está cebando con Castellón en los últimos días. La pasada semana las temperaturas mínimas llegaron a marcar hasta -11 grados en el entorno del Penyagolosa, y los registros no han variado demasiado en las últimas horas, con el mercurio descendiendo hasta los -9,2 grados.

El récord de las últimas horas, según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Aemet), se ha localizado también muy cerca de la montaña más alta de la provincia. Ha sido en Xodos, donde el mercurio ha marcado -9,2 grados. Como es habitual, también en la comarca de Els Ports han sufrido frío extremo, con Sorita (-8,7) y Morella (-8,4) como los municipios con las mínimas más extremas.

Las bajas temperaturas no han sido patrimonio de las zonas más al interior de la provincia. Otras localidades más centrales en el territorio provincial, como les Coves (-5,9) o Vall d'Alba (-5,7), han sufrido este episodio de frío extremo. De hecho, la temperatura máxima en territorio castellonense la ha marcado la capital de la Plana, con solo 12 grados.

No ha habido por contra episodios de viento de importancia --el registro máximo lo ha marcado Ares, con 47 kilómetros por hora, lejos de los 145 registrados hace solo una semana-- ni tampoco de precipitaciones, lo que ha hecho que pese a las bajas temperaturas no haya habido nevadas de consideración.

Previsión del tiempo en Castellón

Las temperaturas seguirán siendo bajas durante toda la semana, con máximas que no pasarán de los 14 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En lo que se refiere a las precipitaciones tampoco habrá excesivos cambios respecto a los últimos días y no hay previstos episodios de lluvia de importancia.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%.