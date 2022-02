El Ministerio ningunea a la pesca de arrastre de Castellón y sigue sin aclarar qué días pueden fanear este año

La pesca de arrastre de Castellón no gana para disgustos. Y los golpes le llegan de prácticamente todos los frentes: el precio del gasóleo hace semanas que asfixia al sector, la Unión Europea (EU) ha decretado para este año una reducción del 6% de los días de faena, la cuota de atún rojo que pueden capturar se ha reducido a la mínima expresión y, para colmo, el Ministerio de Agricultura todavía no ha notificado a los arrastreros cuántas jornadas les corresponde faenar este año. «Es la gota que colma el vaso», denuncia Manuel Albiol, secretario general de la comisión interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana (Coincopesca).

Para las 63 embarcaciones y 229 tripulantes que componen la flota de arrastre de la provincia el hecho de que a mitad de febrero la Secretaría General de Pesca todavía no haya publicado el calendario anual es un problema mayúsculo. «Es como si una empresa del sector cerámico a estas alturas no supiera cuántos días puede fabricar azulejos y, por lo tanto, no pueda organizarse con proveedores, clientes o trabajadores», describe Albiol para quien el silencio de la administración obedece a una cuestión de «inoperancia».

Aunque en las últimas semanas desde Coincopesca, entidad a la que pertenecen las cofradías de Castelló, Burriana, Peñíscola, Benicarló y Vinaròs se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el Ministerio, siempre han recibido una callada por respuesta. «Se trata de una situación incomprensible y tremendamente injusta», apunta Vicent Pérez, presidente de la interfederativa valenciana. «Sin conocer con exactitud el número de días que nos corresponde faenar este año es muy difícil que puedan programar las salidas para lo que resta de año y para los posteriores», añade.

Cada vez más exigencias

El Ministerio que dirige Luis Planas no sabe ni contesta y, mientras tanto, las exigencias del Estado con los pescadores son vez más altas. «Nosotros cumplimos a rajatabla con todas y cada una de las exigencias que nos impone la Administración. Hemos vedado permanentemente amplias zonas marinas, hemos reducido ese dramático 6% de días de pesca en el arrastre, capturamos esa ridícula cuota de atún rojo que nos imponen cada año... y nosotros simplemente les pedimos que nos comuniquen de una vez por todas los días que nos corresponden faenar y aún no lo hacen», se queja Pérez.

La modalidad de arrastre supone prácticamente un tercio del sector pesquero de la provincia y las localidades de Peñíscola y Benicarló, con 20 y 15 embarcaciones respectivamente, son las que concentran mayor número de barcas, seguidas de Castelló (14).