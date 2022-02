Jaume Luis Gómez tiene solo 24 años, pero están muy bien aprovechados. Después de estudiar en el Colegio Blasco Ibáñez y en el IES Caminàs de Castelló, comenzó a cursar Ingeniería Industrial en la Universitat Jaume I, donde concluyó la carrera con una media de 9,13, siendo así el número 1 de su promoción, y recibiendo además un reconocimiento por parte del Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica que premia a los mejores estudiantes de España. Por si fuera poco, el joven ha colaborado en dos proyectos importantes de investigación en la UJI y ha concluido los estudios de violín en el conservatorio de la capital de la Plana. ¿Quién da más?

“La clave está en organizarse y esforzarse, ser constante, no dejártelo todo para el final”, confiesa Jaume al ser preguntado por el secreto para conseguir todos estos hitos. El estudiante, que recogió este viernes el premio al mejor expediente del grado, asegura que tuvo dudas hasta el final sobre qué carrera coger, pero visto lo visto acertó de pleno: “Siempre me había gustado la tecnología, pero dudaba entre Física o Matemáticas. Al final me decanté por Ingeniería Industrial porque además podía estudiarlo en Castelló, y me acabó gustando tanto que no me planteé cambiar”.

El castellonense admite que una de las experiencias más enriquecedoras de sus estudios ha estado en la investigación: “Colaboré en un proyecto con Luis Cabedo para la creación de un plástico que no nace del petróleo, sino de las bacterias, por lo que es biodegradable. Posteriormente también entré en otro grupo de investigación de fluidos multifásicos que dirige Sergio Chiva, que es donde sigo”. Afirma Jaume que a medio plazo se ve haciendo la tesis doctoral sobre los fluidos.

Sobre su también exitosa carrera musical, pues ha concluido con éxito la carrera de violín y participado en varios conciertos, el joven asegura que siempre le sedujo la música clásica, y por eso comenzó sus estudios en el conservatorio: “Cuando era muy pequeño mis padres me ponían música clásica para hacer deberes. Me gustó tanto que quise tocar un instrumento”. El violín, eso sí, le valió obtener su primer 0: “Fue en una práctica en el laboratorio que me coincidía con una concentración de música en Cuenca. Pedí que aplazaran la práctica, pero no hubo manera y me pusieron un 0”. Y pese a ello obtuvo la calificación que obtuvo… Casi nada.