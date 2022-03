Educación adelanta la admisión y solo da 9 días de plazo para pedir plaza escolar en Infantil y Primaria en Castellón

La Conselleria de Educación ha adelantado el proceso de admisión escolar para el próximo curso en Castellón, Valencia y Alicante y los padres solo tendrán nueve días para poder demandar plaza en colegios. Así, de acuerdo con el calendario hecho público ayer la presentación de solicitudes para entrar en Infantil y Primaria será del 26 de abril al 4 de mayo, cuando el año pasado, se extendió entre el 25 de mayo y el 2 de junio.

Después de Semana Santa

Además, hay que recordar que el 11 de abril se realizará la consulta a las familias para aquellos centros que han presentado un proyecto de cambio de jornada escolar, teniendo en cuenta que las vacaciones de Semana Santa se prolongarán entre el 14 y el 25 de abril, ambos inclusive.

Proceso telemático

El procedimiento se hará a través de la plataforma virtual telematricula.es. El 3 de junio se publicarán las listas definitivas de admitidos en cada centro de Infantil y Primaria. Desde ese mismo día hasta el 21 de junio se podrá por primera vez realizar la matrícula on line a través del procedimiento telemático antes citado sin que sea necesario acudir a la escuela de referencia. No obstante, esta nueva opción no impide que quienes lo prefieran puedan hacerlo de forma presencial como siempre. En este último caso, del 22 de junio al 6 de julio.

Incorporación por primera vez

Este proceso es especialmente importante para quienes inician escolarización. A los puestos para niños de 2 años optan los nacidos en 2020 y a los de Infantil de 3 años la población nacida en 2019.

ESO y Bachillerato

Por lo que respecta a ESO y Bachillerato las instancias se presentarán del 26 de mayo al 3 de junio (el año pasado fue del 3 al 14 de junio). Las listas definitivas de la ESO se publicarán el 18 de julio y ese mismo día empezará la inscripción, que estará abierta hasta el 21 de julio. Las familias que opten por formalizar la matrícula de forma presencial podrán hacerlo del 19 al 22 de julio.

Los de Bachillerato conocerán el 22 de julio su aceptación definitita y desde este día hasta el 27 de julio se podrá oficializar en línea y, si se quieren ir in situ al propio instituto a oficializarlo podrán hacerlo del 25 al 28 de julio. H