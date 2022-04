El Bulevar de la Plana impide la movilidad pública en el área metropolitana de Castellón

El Bulevar de la Plana, el antiguo trazado de la carretera N-340 está llamado a ser un eje vertebrador de la movilidad entre Castelló, Almassora y Vila-real, pero a la lentitud de su ejecución se unen las dudas sobre cómo se lograrán los objetivos previstos.

Entre los principales retos de un proyecto de 35 millones de euros de presupuesto está la mejora del transporte público metropiltano, pero algunos de los tramos ya ejecutados ponen en seria duda el propósito, debido a la falta de espacio. Solo que hay que recorrer la avenida Enrique Gimeno de Castelló, entre la avenida l’Alcora y las pistas deportistas del Gaetà Huguet, para comprobar que solo hay un carril de circulación por sentido.

A partir de la recientemente construida rotonda del Deporte sí pueden coexistir carriles diferenciados entre coches y transporte público, pero a partir de la rotonda que pasa por debajo de la ronda Sur vuelve a haber un estrechamiento, a la altura del centro comercial Estepark y el polígono Pullman. Y esto es todo lo que hay finalizado del bulevar, a falta de que este verano acaben las obras del conocido como escalextric de Almassora, con la sustitución de semáforos por rotondas en los cruces viarios. La alcaldesa de esta localidad, Merche Galí, incide en que el paso por polígonos industriales «nos genera dudas, porque no sabemos cómo solventarán el paso de todos los carriles, cuando en la actualidad hay empresas junto al trazado». Además, para que el vial sea un éxito «hay que alejar a los camiones, y para ello hemos planteado a la Conselleria crear conexiones entre los polígonos y la actual N-340».

Autobús

En la actualidad, el servicio de autobús es muy deficiente. En el documento de propuestas del plan de movilidad metropolitana se limitan a indicar que, una vez acabado el bulevar, «se evaluará la adaptación de los itinerarios de algunas líneas, con objeto de que circulen por estos carriles de uso reservado», sin más concreciones. A todo ello hay que añadir el desafío de otro cuello de botella, en el puente del Millars, que necesita la creación de un viaducto sobre este cauce.

Propuesta de línea

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, defiende que el actual proyecto de bulevar «debe ser más ambicioso, para que no acabe en la rotonda de acceso» a esta ciudad, y lamenta que, «en pleno siglo XXI, no haya un bus interurbano» entre Castelló y Burriana con paradas en Vila-real y Almassora, «ya que en este eje se concentra el 45% de la población de toda la provincia, sin una línea de transporte público que las conecte». Entre los cuatro municipios incluidos suman 285.000 habitantes, que están obligados a usar el coche particular para desplazarse. Hay líneas que conectan Castelló con otras ciudades, pero no entre ellas, lo que supone un freno a una movilidad alternativa. A ello hay que sumar la ausencia de un carril ciclopeatonal continuo de Castelló a Vila-real, que supone una barrera entre localidades.

Sin ampliación del Tram

Uno de los proyectos planteados en los últimos años para facilitar la conexión de la zona más poblada de la provincia fue la creación de una nueva línea del Tram, para enlazar Castelló con Burriana. La idea fue detallada en el año 2015 por parte del entonces director general de Infraestructuras, Vicente Dómine, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de ese año, y para ello se anunció el objetivo de incluir esta infraestructura dentro de los planes de inversiones de fondos europeos.

El proyecto no llegó a materializarse, y en el 2017 se presentó el actual proyecto de Bulevar de la Plana, que ya no hacía referencia al bus guiado, sino a la construcción de viales diferenciados para el transporte público y vehículos privados, además de un espacio destinado a peatones y bicicletas. Almassora también reclama que el transporte público conecte al bulevar con el casco urbano de la ciudad para que el servicio sea efectivo.

Por otro lado, el plan de movilidad sostenible, presentado el pasado verano, contempla suprimir las catenarias del bus guiado de Castelló por vehículos electrificados que circularían por el mismo trazado.