Malestar por el plan de Sanitat de cambiar baremos en oposiciones

La propuesta de la Conselleria de Sanitat está encima de la mesa sectorial. El departamento de Ana Barceló ha planteado a los sindicatos la eliminación de la formación adicional como mérito en las futuras oposiciones extraordinarias o concursos para reducir la temporalidad de la plantilla y consolidar las plazas en centros de salud y hospitales.

Solo se quiere tener en cuenta para puntuar tres baremos: el tiempo trabajado, el conocimiento del valenciano y el haberse presentado a alguna oposición en los últimos 10 años de la misma categoría.

Con este cambio de planes, Sanitat, quien ayer insistió en que es una propuesta, busca agilizar los plazos de las convocatorias para cumplirlos dado que estos procesos selectivos deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre del 2024. Y es que las verificaciones de la autenticidad de cursos, seminarios y demás actividades formativas suponen una importante carga de trabajo que ralentiza. En concreto, que estas no puntúen afectaría a los procesos selectivos que están pendientes de salir publicados y no a los ya convocados. Por tanto, sería para las plazas que se engloban dentro de la reducción de la temporalidad en el ámbito de la sanidad pública valenciana, es decir, 9.745 y no para las 11.800 puestos que ya están convocados, cuyos exámenes comenzaron hace un mes y se prolongarán hasta final de año.

Negociación colectiva

La idea está ahora en fase de negociación colectiva y ha generado ciertos reparos entres los sindicatos. Desde CCOO y Satse confían en que se pueda llegar a algún entendimiento con la Administración, mientras que CSIF ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta. Según el presidente del sector Sanidad del sindicato, Vicente Navarro, «la formación es un elemento importantísimo en la capacitación de los profesionales sanitarios. Por ello, eliminar la valoración de esta en los baremos lo que hace es desincentivar el estudio y la mejora, lo que podría resultar contraproducente».

Desde el sindicato médico CESM-CV, su portavoz, Víctor Pedrera, explicó que hacen una valoración «muy negativa» de esta propuesta, dado que se quiere eliminar la formación, pero se mantienen otros méritos, como el conocimiento del valenciano, «que nada tiene que ver con la capacitación profesional». «Quieren evaluar más saber o no valenciano que una tesis o cursos de formación y perfeccionamiento. Creo que es más importante que un médico tenga mejores conocimientos para desarrollar su trabajo que saber hablar mejor o peor el valenciano», indicó Pedrera, quien instó a Sanitat a valorar solo la experiencia, es decir, el tiempo trabajado si quiere agilizar los procesos selectivos planteados para rebajar el elevado porcentaje de interinaje.

Reducir al 8% la temporalidad

En concreto, el hecho de que la formación no puntúe se aplicaría a 9.745 plazas, de las que 9.176 se cubrirán por concurso de méritos, en el marco de la Ley 20/2021 de medidas urgentes de reducción de la temporalidad que establece un máximo de temporalidad estructural de un 8%. Estos puestos en cuestión se dividen de la siguiente manera: 3.326 son de enfermería, 1.798 de médicos, 1.852 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 740 de celadores y 543 de administrativos y auxiliares administrativos, entre otras categorías.